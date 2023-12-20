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槍殺KRON電視台保安 2兇嫌最重囚終身

記者劉先進／屋崙報導
被槍殺的保安西田，曾在科爾馬警局任職多年。（取自科爾馬警局官網）
被槍殺的保安西田，曾在科爾馬警局任職多年。（取自科爾馬警局官網）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）表示，對涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田（Kevin Nishita）的兩個兇手米切爾（Shadihia Mitchell）和荷兒（Hershel Hale），指控犯下一級謀殺罪，可判處兩人25年至終身監禁，並加重處罰。第三名兇嫌吉爾伯特（Laron Gilbert）仍然在逃。 他被認為持有武器，十分危險。如果有人知道他的下落，請聯繫屋崙警方。

2020年11月24日，KRON電視台攝製組記者到屋崙市中心14街拍攝Prime 356被盜竊事件，遇到有人搶劫記者攝影機。電視台隨行保安、退休亞裔警員西田試圖保護，遭劫匪開槍打中，送醫後不治身亡。25歲的嫌犯米切爾後來在舊金山被捕。24歲的荷兒因另一起無關的指控，被舊金山警察局拘留。劫匪車司機27歲的吉爾伯特逃之夭夭。三人同時被指控，都曾有過重罪犯罪紀錄。擔任保安前，西田在科爾馬(Colma)任職警員多年。

官善貞說，這些指控非常嚴重，反映出她的辦公室致力於懲罰那些來到阿拉米達縣對社區的人造成傷害的人。「這次審判正值西田先生的家人悲痛欲絕之際。我理解，但我永遠無法完全理解家人此刻所經歷的痛苦。 我說什麼，都無法消除他們的痛苦，因為最終，任何指控都無法挽回殺害西田先生的無情暴力行為。」西田的遺孀弗尼及亞（Virginia Nishita）此前表示，她和家人希望三個兇手均接受審判，也懇請任何知情者站出來舉報。

阿拉米達縣地檢長官善貞說，對涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的兩個兇手米切爾和...
阿拉米達縣地檢長官善貞說，對涉嫌槍殺KRON電視台亞裔保安西田的兩個兇手米切爾和荷兒，指控犯下一級謀殺罪，可判處兩人25年至終身監禁，可加重處罰。（記者劉先進／攝影）

亞裔 舊金山 屋崙

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