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信賴台灣之友會李漢文：僑界助選團返台助陣

記者李宗敏 / 南灣報導
李漢文表示，綠營僑界將熱力投入輔選，由200多人組成的美西助選團將回台助選。（受訪者提供）
李漢文表示，綠營僑界將熱力投入輔選，由200多人組成的美西助選團將回台助選。（受訪者提供）

2024年台灣總統選舉民調，侯趙配緊追賴蕭配，民進黨選戰壓力增大。舊金山灣區信賴台灣之友會負責人兼執行長李漢文透露，綠營僑界將熱力投入輔選，由200多人組成的美西助選團將回台，搭乘遊覽車到各處進行助選活動；美東和其他地區屆時也有助選團，估計總人數過千。

面對侯友宜的來勢洶洶，李漢文相信，高雄和台南是民進黨大本營，這次國民黨依然過不了濁水溪。她說，灣區關心政局的僑胞多認為，雙方勢均力敵下，台灣境內的中間選民、青年選民以及海外台僑的選票，才是爭奪關鍵。

與青年選民加緊溝通

李漢文表示，當前選情吃緊，台僑界正在籌組返台助選團，並已展開行程安排、活動規劃等，預計可組成超過200人的美西助選團，將於近日即可分批啟程回台灣；美東和其他地區僑界屆時也有助選團，估計總人數過千。

李漢文還呼籲無法回去投票的台美人，給親朋好友打電話催票，並且要反覆打，直到確認對方會去投票。「接下來的20多天非常重要，民進黨不僅要與20歲至29歲的青年選民加緊溝通，也會加緊跟更多中間選民聯繫感情，溝通蔡英文總統八年來實施的內政加惠於台灣人民哪些利益。」

蔡英文執政成績不俗

李漢文以住在海外的視角指出，蔡英文在國防和外交方面成績不俗，推動了潛艦國造，讓很多國際國家認同了台灣，與美國關係也達到民國在台灣以來的最佳。

兩岸政策方面，她指出，蔡英文多次呼籲與對岸坐下來好好談一談，但對岸態度強硬地堅持「不認同一個中國就不談」，讓談判從未開始就陷入僵局。她希望雙方就能溝通的問題先溝通，談怎麼合作，不能溝通的先放下來，知道對方的底線。

李漢文強調，台灣人認同的是中華民國，「如果對岸一再堅持一個中國，國民黨也含糊地說一個中國，民眾黨在旁邊跟著起哄，我們就要問，所謂的一個中國是哪一個中國?你們要對民進黨說清楚，也要對台灣人民說清楚。」

民進黨 蔡英文 投票

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