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國民黨海外部鐘維君：黨內大團結 向僑胞催票

記者李宗敏 / 聖荷西市報導
鐘維君表示，當前大環境有利於國民黨，黨內也達到空前大團結，全黨上下都很有信心。（本報資料照片）
鐘維君表示，當前大環境有利於國民黨，黨內也達到空前大團結，全黨上下都很有信心。（本報資料照片）

隨著2024年中華民國總統選舉投票日臨近，侯趙配支持度上升，藍營士氣振奮。中國國民黨海外部副主任鐘維君表示，估計目前雙方差距最多8萬票，而海外僑胞至少有十萬票的份量，其中多屬藍營，只要好好動員，相信最終選戰結果一定可以翻盤。

他還說︰「據我所知，跑台北的航班，現在基本上班班客滿，每班飛機都有三分之一是投票的。」但他未說明這些乘客分屬哪一陣營的比例。

民調顯示，賴蕭配和侯趙配支持度差距日益縮小，甚至已到不相上下的程度，柯吳配則持續墊底。選情熱度升高，也讓灣區台灣民眾跟著沸騰。鐘維君分析，目前大選到了藍綠對決的關鍵時刻，至於民眾黨已經被邊緣化。藍白分手以後，國民黨自己開大門、走大路，這20多天來選情一天比一天更好。

鐘維君表示，國民黨目前已經到達了空前大團結。以前每次大選黨內都有不同聲音，不同意見，這次可以說是上下一心，全力以赴。

等待選情黃金交叉

鐘維君相信，距離選舉僅剩20多天，空前團結的國民黨，在多方的努力之下，有望在不久的將來看到選情「黃金交叉」。他說，多數民調顯示，現在侯趙配差賴蕭配正負誤差範圍內，真正來講隨時都可能超越。現在全黨上下都很有信心。

他還提到，根據民調狀況推估，現在與民進黨最多差8萬票。而民調並沒有覆蓋的陸港澳和海外僑胞中，至少有5萬到10萬會回去投票，有一定份量。「據我所知，跑台北的航班，現在基本上班班客滿，每班飛機都有三分之一是投票的。」

極可能有棄保效應

鐘維君還認為投票當日極有可能看到「棄保效應」。即支持民眾黨選民看到柯吳配當選無望，會想說不浪費選票，就會把這張票轉投給國民黨。「如果棄保效應發生，大概至少有5%轉過來。」

鐘維君認為，2024年選舉與2020年選舉最大不同之處在於，大環境已經從對國民黨非常不利轉為有利。四年前民進黨利用香港反送中運動，提出「抗中保台」口號，賣「亡國感」，引起選民恐慌，看到香港的情形，改主意投了民進黨。

國民黨 投票 民調

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