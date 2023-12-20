與不同族裔市民開會 金山市長候選人羅瑞德傾聽心聲

鄺老師是大力支持羅瑞德的華人代表之一，他認爲如今的舊金山問題頗大。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市長候選人羅瑞德（Daniel Lurie）19日與26位不同族裔的公民開會，傾聽市民對目前舊金山的意見。

市民鄺老師（Raymond Kuang）是大力支持羅瑞德的華人 代表之一。他表示，如今的舊金山問題頗大，黨的會議意義非常深。「我們今天參加會議的有華裔、拉丁裔，有印度裔，有越南 裔，有希臘裔也有白人，我們大家都對羅瑞德先生的計畫非常滿意。」他説。

羅瑞德商討的計畫，內容包括打擊公開販毒、應對仇恨亞裔的罪案、真正清理舊金山的街道、請回被迫退休的警察和對小型商業的保護等。

鄺老師表示，如今的舊金山「罪犯當菩薩」，華人黑夜不敢出街。許多政客對此都只會花言巧語，説一套做一套。當他聽了羅瑞德的意見後，真心認可他和那些政客不一樣。

希臘裔商人埃里夫西里奧說：「我認爲我們需要一名不一樣的人，我希望羅瑞德會是那個人。」（記者楊逸辰／攝影）

希臘裔商人埃里夫西里奧（Lefteris Eleftheriou）是一名技術行業工作的商人。他說：「那些政客們就只是想要互相幫助彼此繼續待在他們辦公室。我認為我們需要一名不一樣的人，我希望羅瑞德會是那個人。」

回答本報提問時，羅瑞德表示，舊金山的市民們已經受夠了如今的狀況。「他們想要公共安全，想要社區為人民服務，而不是人民為政府服務。」

羅瑞德表示，他選擇加入競選市長的比賽是因為他對舊金山的熱愛，「我不喜歡我現在看到的這個城市正在前進的方向，我們需要齊心協力來為它帶來改變。」