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舊金山國際機場大雨 逾170次航班延誤

記者李怡／舊金山報導
因航班延誤滯留舊金山國際機場的乘客們。（記者李怡╱攝影）
因航班延誤滯留舊金山國際機場的乘客們。（記者李怡╱攝影）

舊金山灣區19日大雨，舊金山國際機場（SFO）進出機場航班有170多次延誤和多次取消。舊金山國際機場同日表示，自2024年1月開始實施建設的跑道項目，將導致機場2024年上半年國內和國際航班出現20至60分鐘的延誤，希望市民出行乘機做好時間規畫。

根據FlightAware數據顯示，截至周二上午11時，共有174航班延誤。其中4航班（兩架來自澳洲航空公司、一架美聯航和一架夏威夷航空公司）被取消。

聯合航空(United Airlines) 延誤最多，有47次。其次是西南航空(Southwest Airlines)等。 抵達舊金山國際機場 (SFO) 的航班延誤了90多班次，離開機場的航班延誤了70多趟。

由於大雨天氣，舊金山灣區的另外兩個主要機場周二也面臨航班抵達和起飛延誤的問題。

屋崙國際機場有22架航班延誤，還有1架航班被取消。 截至上午10時左右，聖荷西峰田國際機場已有25架航班延誤。

聯邦航空管理局 (Federal Aviation Administration) 當天早些時候為 SFO 發布了一項交通管理計畫，稱因風暴天氣，一些抵達的航班平均會延誤55分鐘左右。

舊金山國際機場19日表示，自2024年1月開始實施建設的跑道項目，將導致機場國內和國際航班出現嚴重延誤。

機場聲明表示，1月16日將關閉其四條跑道中的一條，為期五個月，以改進滑行道，讓飛機在著陸後更容易、更安全離開跑道。工程計畫於2024年7月完工。 期間大約三分之一的航班將面臨30至60分鐘的延誤，特別是在需求高峰期。 航空公司正在規畫5月和6月的航班時刻表調整。

改進項目將使飛機在著陸後更容易、更安全地退出跑道。 該項目將要求在2024年初關閉28號左跑道5個月，以重新調整兩條滑行道Delta和Tango。飛機使用這兩條跑道從28號左跑道和28號右跑道退出。 施工人員將拆除現有的滑行道，並將Delta 和 Tango重建為獨立的、不相交的滑行道。 新配置將提高安全性並使滑行道的布局達到最新標準。

如需了解最新的出發和抵達信息、機場地圖以及購物、餐飲、文化展覽、地面交通等詳細信息，可訪問 www.flysfo.com。

舊金山 灣區 澳洲

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