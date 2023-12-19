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加州致力永續農業土地保護 通過TCC計畫撥款9800萬元

記者李怡╱舊金山報導
加州應對氣候變遷政策落實到社區，並將對永續農業土地保護提供補助金。（記者李怡╱攝影）
加州應對氣候變遷政策落實到社區，並將對永續農業土地保護提供補助金。（記者李怡╱攝影）

加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室18日發布了最新一輪的州撥款，用於規畫和實施社區級氣候適應計畫，並保護全州的農業用地，將對永續農業土地保護提供補助金。加州戰略成長委員會已批准通過變革性氣候社區(TCC)計畫撥款9800萬元，用於弱勢群體和社區的11個氣候適應項目。並批准撥款1.168億元，通過計畫保護約5萬5000畝農業和工作用地。 

今年，永續農業土地保護(SALC)計畫資金將首次支持加州社區徵地，推動加州支持原住民部落取得、共同管理和徵用祖傳土地的工作。SALC本輪融資的投資，也為社會弱勢農民和牧場主提供了獲得土地所有權和獲得農業用地的途徑。

加州正在引領創新策略，以創造更健康、更永續的社區，將農業和工作用地作為應對氣候變化的有力工具。這筆最新資金將永久保護超過5萬畝的土地，進一步推動州恢復社區對祖傳土地的使用權，並使全州社區能夠解決汙染問題並增強社區的氣候適應能力。

本輪投資的11個轉型氣候社區計畫，合計將減少近4萬噸溫室氣體排放，相當於一年內減少8155輛汽油動力車的排放。加州還將推進經濟適用房、城市綠化、自行車、步行、交通改善和清潔能源的項目落地。

到目前為止，加州已通過TCC計畫在37個社區投資4.24億元，以規畫和實施減少溫室氣體排放、改善公共衛生和環境以及擴大居民經濟機會的計畫。自2015年以來，全州25萬畝的農業和工作用地受到SALC計畫的保護。

加州副州長康依蓮(Eleni Kounalakis)說：「舊金山是全球最開放和友善的城市，也有著全世界最大、最多元的少數族裔社區。這讓我們有責任肩負應對氣候變遷、引領經濟創新發展，以及與各國尋求合作，為全人類創造綠色且永續的發展機會。」

加州 投資 紐森

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