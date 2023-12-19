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辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

本周開始下雨 下到聖誕節前

編譯林思牧／綜合報導

加州的雨季是從10月1日開始計算年度雨量，本季到目前為止是乾得可憐，幸好從17日(周日)開始連續幾天都會下雨到聖誕節那天，而且雨勢不大不會造成重大交通問題。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家莫道克(Brayden Murdock)指出，本季第一波寒流侵襲加州之前，從10月1日到12月16日，舊金山市中心只下了2.38吋的雨，而有紀錄以來的173年平均雨量是6.54吋，所以本季到上周六為止是歷史上第26乾的。18日下午雨勢較大，灣區捷運系統BART出現一些誤點，但沒有重大的地面交通問題，灣區三大機場也沒有重大誤點現象。

周二、周三也會下雨，但周四應該主要是多雲的天氣。在聖誕節之前還會有一波小雨。莫道克預測這個星期灣區各城市大致總共都會有2-3吋的降雨，給矽谷地區帶來清新濕潤的空氣。

這波風雨大致不會給陸地和航空交通帶來問題，但馬連縣(Marin County)和蘇諾瑪縣(Sonoma County)的外海會出現「罕見的南潮」(rare southerly swell)，風速也可能達到34節(knots)，小型的船隻最好不要出海，大型船隻也應該提高警覺。

聖誕新年期間許多人想到太浩湖(Lake Tahoe)或謝拉山脈(the Sierra)去滑雪作樂，莫道克指出這波冷鋒不冷，他預測本周即使會下雪也是在海拔極高的地方，但他認為今年結束之前有可能有機會得到一些降雪。

灣區 加州 聖誕節

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