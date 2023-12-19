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零排放微型交通 擴至南聖他克拉拉

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾報導
聖他克拉拉市與庫比蒂諾市官員為Silicon Valley Hoppe路線擴展剪綵、啟用。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖他克拉拉市與庫比蒂諾市官員為Silicon Valley Hoppe路線擴展剪綵、啟用。（記者徐蓓蓓╱攝影）

庫比蒂諾零排放微型交通Silicon Valley Hopper路線拓展到南聖他克拉拉18日剪綵、啟用。

庫比蒂諾市長莫漢（Shiela Mohan）、聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmore）與兩市議會成員共同出席了在庫比蒂諾市政中心舉行的剪綵儀式。

運營Silicon Valley Hopper的交通公司Via Regional代表指出，這一項目目的是增加零排放交通，減少單人車輛出行。非常開心使用這項服務的用戶數量正在快速增加。

Silicon Valley Hopper是一項由聖他克拉拉市、庫比蒂諾市、矽谷電力公司以及加州運輸廳共同投資的合作項目。

單程票價定在3.5元，長者、學生、殘障人士和低收入者可享有1.75元的折扣票價。多一個乘客要多加1元。這個價位相比Uber和Lyft要便宜不少，受到低收入群體、長者和學生族的歡迎。

Silicon Valley  Hoppe的初衷是要成為兩市居民方便和可負擔的交通選項。因為是即時服務，用戶可以根據需要來預約，然後在指定地點上車。目前運營時間是周一到周五早7時到晚7時，周六早9時到晚5時，只接受信用卡或借記卡支付。

莫漢表示，這一項目「不止是從點A移動到點B，而是連結居民、社區、地方商業，團結工作和生活在這裡的人們的一項舉措」。

吉爾莫感謝為項目開展做出貢獻的人士，特別提到庫比蒂諾前任市長、現市議員魏虹在過去一年中共同合作愉快。她感謝矽谷電力公司提供的200萬元資金讓項目變成現實，並透露未來有將桑尼維爾市也納入這一項目的計畫。

與會人員最後在綿綿細雨中為項目剪綵。

低收入 矽谷 加州

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