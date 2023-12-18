楊馳馬：願每個孩子都有聖誕禮物

州眾議員楊馳馬（中）頭戴聖誕帽與活動演出人員同樂。（記者李怡╱攝影）

加州 眾議員楊馳馬（ Matt Haney）與非營利組織田德隆代碼（Code Tenderloin ）以及勇士隊等社區組織，17日在大通中心（Chase Center Thrive City）邀請舊金山 一千個家庭參與「Joy to the City」聖誕慶祝活動，並為到訪家庭送出千餘份禮物。 楊馳馬表示，希望舊金山的每個孩子都可以有聖誕禮物。

楊馳馬表示，本次到訪的家庭多來自田德隆社區、華埠與南市場街區，以及城市的各個角落，大多是低收入 的家庭。把大家邀請在一起，並為他們的家人和孩子送上禮物，讓每個舊金山的孩子都有聖誕禮物，是我的心願。 再是，本次慶祝活動的現場表演涉及不同族裔年齡社區群體，更體現出舊金山多元包容的社區文化和團結友愛的氣氛。

慶祝活動除了免費分發數千個禮物袋、玩具和書籍之外，還為到訪家庭提供了免費滑冰、全家福照相、不同社區的現場表演等。包括來自灣區的格萊美獎獲獎藝術家羅克斯（Alphabet Rockers） 、原住民的傳統舞蹈表演、華埠社區長者的中文聖誕歌曲演唱、西語裔社區的青年舞蹈等等。

來自田德隆社區的華裔家庭方磊一家說：「藉由州議員楊馳馬的邀請第一次走進大通中心，小朋友有禮物領，大人有文娛表演觀看，還有應景的聖誕老人可以合影，非常的開心。 這讓我們一家在這個城市都有了很強烈的歸屬感。」

楊馳馬表示，身為代表舊金山選區的加州議員，公共安全，尤其保護長者安全是他的優先考量。 同時也為低收入者、散屋居民、退休人口、長者住房，以及舊金山經濟的復甦等方面申請更多的州資源。 楊馳馬感謝去年從市議員競選為州議員時，華埠社區給予的大力支持。 他將積極回饋社區，為華裔及長者爭取更多的權益保護。