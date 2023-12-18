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楊馳馬：願每個孩子都有聖誕禮物

記者李怡╱舊金山報導
州眾議員楊馳馬（中）頭戴聖誕帽與活動演出人員同樂。（記者李怡╱攝影）
州眾議員楊馳馬（中）頭戴聖誕帽與活動演出人員同樂。（記者李怡╱攝影）

加州眾議員楊馳馬（ Matt Haney）與非營利組織田德隆代碼（Code Tenderloin ）以及勇士隊等社區組織，17日在大通中心（Chase Center Thrive City）邀請舊金山一千個家庭參與「Joy to the City」聖誕慶祝活動，並為到訪家庭送出千餘份禮物。 楊馳馬表示，希望舊金山的每個孩子都可以有聖誕禮物。

楊馳馬表示，本次到訪的家庭多來自田德隆社區、華埠與南市場街區，以及城市的各個角落，大多是低收入的家庭。把大家邀請在一起，並為他們的家人和孩子送上禮物，讓每個舊金山的孩子都有聖誕禮物，是我的心願。 再是，本次慶祝活動的現場表演涉及不同族裔年齡社區群體，更體現出舊金山多元包容的社區文化和團結友愛的氣氛。

慶祝活動除了免費分發數千個禮物袋、玩具和書籍之外，還為到訪家庭提供了免費滑冰、全家福照相、不同社區的現場表演等。包括來自灣區的格萊美獎獲獎藝術家羅克斯（Alphabet Rockers） 、原住民的傳統舞蹈表演、華埠社區長者的中文聖誕歌曲演唱、西語裔社區的青年舞蹈等等。

來自田德隆社區的華裔家庭方磊一家說：「藉由州議員楊馳馬的邀請第一次走進大通中心，小朋友有禮物領，大人有文娛表演觀看，還有應景的聖誕老人可以合影，非常的開心。 這讓我們一家在這個城市都有了很強烈的歸屬感。」

楊馳馬表示，身為代表舊金山選區的加州議員，公共安全，尤其保護長者安全是他的優先考量。 同時也為低收入者、散屋居民、退休人口、長者住房，以及舊金山經濟的復甦等方面申請更多的州資源。 楊馳馬感謝去年從市議員競選為州議員時，華埠社區給予的大力支持。 他將積極回饋社區，為華裔及長者爭取更多的權益保護。

楊馳馬表示，關於加州夜市許可的AB441提案已通過。 這項議案將幫助加州各市的農夫市場和夜市獲得長達一年的經營許可證，取代現有每月和季度申請的限制。 他說，夜市和農夫市場等定期社區活動，可以透過吸引人流量來振興社區和小型商業。 AB441法案通過，將為此類活動創建專用許可證，允許社區活動全年重複舉辦活動，無需重複文書工作和費用。 

慶祝活動現場的原住民舞蹈表演。（記者李怡╱攝影）
慶祝活動現場的原住民舞蹈表演。（記者李怡╱攝影）
參與活動的各社區居民。（記者李怡╱攝影）
參與活動的各社區居民。（記者李怡╱攝影）
華裔長者組成的聖誕歌曲表演組。（記者李怡╱攝影）
華裔長者組成的聖誕歌曲表演組。（記者李怡╱攝影）
大通中心大屏幕顯示「Joy to the City」的畫面。（記者李怡╱攝影）
大通中心大屏幕顯示「Joy to the City」的畫面。（記者李怡╱攝影）
活動為到訪家庭準備聖誕禮物。（記者李怡╱攝影）
活動為到訪家庭準備聖誕禮物。（記者李怡╱攝影）

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