星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機

星宇航空舊金山－台北直飛往返航線16日開航，首航班機於當天晚間降落舊金山國際機場。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇航空舊金山 －台北直飛往返航線16日開航，星宇航空董事長張國煒親自駕駛從台北到舊金山開航的首航班機，於當天晚間降落舊金山國際機場，該架飛機完成整備後，接近午夜時分由另一組機員從舊金山飛返台北。據了解，張國煒將於19日駕駛回台北的航班，有星宇迷有意搶搭董事長親自駕駛的這次航班，並在網路上開啟討論。

星宇台北首航舊金山班機16日當晚安抵舊金山國際機場後，星宇航空即在登機門舉辦首航儀式，並歡送從台北飛來的首航班旅客。但擔任從台北飛來首航機長的星宇航空董事長張國煒，下機後即直接前往下塌的酒店，在舊金山的首航儀式由星宇航空執行長翟健華主持。台灣交通部觀光 署及菲律賓觀光局皆參與贊助首航禮。

許多星宇迷引頸企盼舊金山－台北的航線，早已在網路上有很多討論；灣區 也有不少旅行社規劃、安排飛台北兼去日本玩的班機行程，讓有意到亞洲旅遊、返鄉的民眾，更多一個選擇。

星宇新航線除了滿足直飛旅客的需求，也讓轉機旅客可以銜接至星宇航空亞洲20個城市航點。當晚從舊金山搭乘首航班的旅客中有很多非華裔面孔，其中一名旅客告訴記者，他將在台北轉機飛往最終目的地泰國曼谷。據悉，開航初期每周三班直飛，並計畫自明年3月20日起，增班至每日飛航。

星宇的首航活動別有一番心意，邀請歌手Wakane Luke現場演唱，賓客們一邊品嚐小點，佐以美妙樂曲，登機門化身溫馨的派對現場。翟健華、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites先後致詞，並進行剪綵儀式及切蛋糕慶祝。

翟健華說：「星宇舊金山班機的首航意義非凡，星宇開航三年，堅定朝著成為國際精品航空公司邁進，至今我們已自台北飛航21個城市。今年4月我們開航第一個跨洋航點洛杉磯。很高興今天我們能慶祝第二個北美航點－舊金山開航，從今天起，我們能為灣區的旅客提供優質的飛航服務，提供美國旅客全新選擇，星宇航空將持續拓展堅固的北美航網。」

Melissa Andretta感謝星宇航空開通舊金山-台北航線，讓本就是姐妹城市的二者連結更加緊密。她還讚揚星宇航空行事非常有條理，是她合作最愉快的航空公司之一。

朱永昌表示，台灣去年10月重啟國際旅客入境以來，對美國直飛台北航班的需求前所未有的強勁。今年以來，從美國入台的旅客增加了87%。星宇航空作為台灣新興的國際航空公司，必會在幫助台灣與世界連結發揮重要最用。