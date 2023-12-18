華埠節日嘉年華 吸引數千人到訪

參加嘉年華的華裔社區活動人士。（記者李怡╱攝影）

為慶祝聖誕佳節，美化華埠 行動委員會（BeChinatown）周末在舊金山 華埠舉辦節日嘉年華活動，吸引數千家庭到訪，為華埠小商業帶來節前的一波客流高峰。

慶祝活動和玩具贈品適用於全部到訪兒童。 活動現場還設有彈跳屋、聖誕樹下選禮物、參與裝飾手作等環節，供少年兒童與家長互動娛樂。 文娛表演除了人工降雪、與聖誕老人合影，還可以欣賞傳統民樂表演、參觀乘坐縣警警車等項目。

美化華埠行動委員會總裁勞微笑（Lily Lo）表示，本屆嘉年華是想為華埠社區帶來節日的歡樂，同時希望可以吸引當地居民和遊客回歸華埠，多光顧華埠小商業，助力他們度過經濟難關，恢復昔日華埠繁榮。

勞微笑說，大家同心協力，一起反彈。 「我們努力用鮮紅美麗的中國燈籠裝飾，組織和推廣最近在華埠成功舉辦的夜市，振興歷史悠久的小巷。我們將繼續促進和提升小企業的發展，大家對購物和餐飲旺季充滿信心。因為居民和遊客在尋找禮品創意、地道的餐飲體驗和熱情好客的服務。」

士德頓街小商業主張振表示，期待嘉年華活動可以為華埠商業街上的商戶帶來營業額上漲和復甦。 因為在受到疫情 影響之後，許多顧客的生活和消費習慣都改變了，比如說喜歡在網上購物了，國際的遊客潮還沒有復甦，晚上五點之後華埠的街道上基本上沒有客流了， 很沒有人氣。 希望這次嘉年華可以將顧客再帶回來，特別是要多吸引一些年輕的遊客到訪。 因為他們有活力，還有消費力，敢花錢捨得花。