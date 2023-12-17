「罷免行動不民主」民眾集會挺阿縣地檢長官善貞
阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）最近面臨被罷免的危機。近期罷免方和反對罷免方都推出各種集會活動。屋崙社區成員和數位地方領袖16日上午集會在屋崙基石浸信會教堂（Cornerstone Bapitist Church）公開支持官善貞，並反擊他們認為不民主的罷免程序。
這場集會是由反對罷免的支持官善貞者所組成。除了官善貞本人到達現場，支持地檢長的政治領袖包括阿拉米達縣民主黨主席崔加布（Igor Tregub）、屋崙大麻委員會主席特納（Chaney Turner）、愛莫利維爾市（City of Emeryville）議員布里福斯（Kalimah Priforce）和屋崙民主黨中央委員會的喬克勒娃（Yoana Tchoukleva）等。
他們認為，對方提出罷免行動並不民主，強調他們對官善貞的信心，認爲她作爲一位擁有40多年經驗的出色民權律師，正在改善屋崙狀況嚴峻的司法情況。官善貞也再次強調她的決心，「我們希望支持人們的安全，以便他們能夠在他們所在的任何社區行走、在任何社區購物。這就是地檢長的使命。我們已經接受了這項使命。去年我們一直在改進我們的服務。」
官善貞表示，她一直在堅持選民們選舉她執行的政策和法律。
官善貞說，她不會讓步，「當您犯下暴力犯罪時，它會對整個社區產生連鎖反應。這就是我正在研究如何讓人們承擔責任的視角。如何像治病救人一般提供服務。如何確保我的代表致力於伸張正義。這就是我選擇要做的事情。這就是我從1月3日以來一直在做的工作，也是我未來五年將繼續做的工作。」
布里福斯（Kalimah Priforce）用星際大戰系列電影來比喻現在的狀況，「第一部星球大戰中反抗軍贏了，第二部中帝國發動了反擊，現在就相當於是帝國發動反擊的時刻，我們要保護我們去年選舉的勝利！」
崔加布（Igor Tregub）來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝，他説：「在這個國家我們還會看見有人對民主系統的攻擊，當選舉人受到了多數票，就說明選民們已經用選票說話了。」
特納（Chaney Turner）表示，如今的撤回選舉行動不是為了公共安全，而是出於種族主義。
上一則
屋崙餐廳老闆遭持槍追搶 車被撞翻
下一則
FB留言