我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

「罷免行動不民主」民眾集會挺阿縣地檢長官善貞

記者楊逸辰/屋崙報導
一衆社區成員和數位地方領導人周六聚集在一起支持地方檢察長官善貞(Pamela Price)，以反擊他們認爲不民主的罷免程序。（記者楊逸辰/攝影）
一衆社區成員和數位地方領導人周六聚集在一起支持地方檢察長官善貞(Pamela Price)，以反擊他們認爲不民主的罷免程序。（記者楊逸辰/攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）最近面臨被罷免的危機。近期罷免方和反對罷免方都推出各種集會活動。屋崙社區成員和數位地方領袖16日上午集會在屋崙基石浸信會教堂（Cornerstone Bapitist Church）公開支持官善貞，並反擊他們認為不民主的罷免程序。

這場集會是由反對罷免的支持官善貞者所組成。除了官善貞本人到達現場，支持地檢長的政治領袖包括阿拉米達縣民主黨主席崔加布（Igor Tregub）、屋崙大麻委員會主席特納（Chaney Turner）、愛莫利維爾市（City of Emeryville）議員布里福斯（Kalimah Priforce）和屋崙民主黨中央委員會的喬克勒娃（Yoana Tchoukleva）等。

他們認為，對方提出罷免行動並不民主，強調他們對官善貞的信心，認爲她作爲一位擁有40多年經驗的出色民權律師，正在改善屋崙狀況嚴峻的司法情況。官善貞也再次強調她的決心，「我們希望支持人們的安全，以便他們能夠在他們所在的任何社區行走、在任何社區購物。這就是地檢長的使命。我們已經接受了這項使命。去年我們一直在改進我們的服務。」

官善貞表示，她一直在堅持選民們選舉她執行的政策和法律。

官善貞說，她不會讓步，「當您犯下暴力犯罪時，它會對整個社區產生連鎖反應。這就是我正在研究如何讓人們承擔責任的視角。如何像治病救人一般提供服務。如何確保我的代表致力於伸張正義。這就是我選擇要做的事情。這就是我從1月3日以來一直在做的工作，也是我未來五年將繼續做的工作。」

布里福斯（Kalimah Priforce）用星際大戰系列電影來比喻現在的狀況，「第一部星球大戰中反抗軍贏了，第二部中帝國發動了反擊，現在就相當於是帝國發動反擊的時刻，我們要保護我們去年選舉的勝利！」

崔加布（Igor Tregub）來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝，他説：「在這個國家我們還會看見有人對民主系統的攻擊，當選舉人受到了多數票，就說明選民們已經用選票說話了。」

特納（Chaney Turner）表示，如今的撤回選舉行動不是為了公共安全，而是出於種族主義。

愛莫利維爾市的議員布里福斯用星球大戰系列電影來比喻罷免案雙方的狀況。（記者楊逸辰...
愛莫利維爾市的議員布里福斯用星球大戰系列電影來比喻罷免案雙方的狀況。（記者楊逸辰/攝影）

阿拉米達縣民主黨主席崔加布來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝。（記者楊...
阿拉米達縣民主黨主席崔加布來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝。（記者楊逸辰/攝影）

屋崙大麻委員會主席特納表示，如今的撤回選舉的行動不是爲了公共安全，而是出於種族主...
屋崙大麻委員會主席特納表示，如今的撤回選舉的行動不是爲了公共安全，而是出於種族主義。（記者楊逸辰/攝影）

罷免 屋崙 民主黨

上一則

屋崙餐廳老闆遭持槍追搶 車被撞翻

下一則

路襲路罵外 校園、職場仇亞霸凌 受害者更不敢求助

延伸閱讀

傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線

傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線
傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線

傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線
屋崙議員勵琪 轉戰選阿拉米達縣議員

屋崙議員勵琪 轉戰選阿拉米達縣議員
南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓

南佛州大學博士生投毒鄰居遣返中國 若回美就會被抓
學者：通膨續緩、就業走軟 美明年經濟仍可避免衰退

學者：通膨續緩、就業走軟 美明年經濟仍可避免衰退

熱門新聞

DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
市場街無車化是否扼殺了舊金山最重要大道的生機，引發爭議。（美聯社）

金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

2023-12-11 01:20
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬