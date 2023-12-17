「罷免行動不民主」民眾集會挺阿縣地檢長官善貞

一衆社區成員和數位地方領導人周六聚集在一起支持地方檢察長官善貞(Pamela Price)，以反擊他們認爲不民主的罷免程序。（記者楊逸辰/攝影）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）最近面臨被罷免 的危機。近期罷免方和反對罷免方都推出各種集會活動。屋崙 社區成員和數位地方領袖16日上午集會在屋崙基石浸信會教堂（Cornerstone Bapitist Church）公開支持官善貞，並反擊他們認為不民主的罷免程序。

這場集會是由反對罷免的支持官善貞者所組成。除了官善貞本人到達現場，支持地檢長的政治領袖包括阿拉米達縣民主黨 主席崔加布（Igor Tregub）、屋崙大麻委員會主席特納（Chaney Turner）、愛莫利維爾市（City of Emeryville）議員布里福斯（Kalimah Priforce）和屋崙民主黨中央委員會的喬克勒娃（Yoana Tchoukleva）等。

他們認為，對方提出罷免行動並不民主，強調他們對官善貞的信心，認爲她作爲一位擁有40多年經驗的出色民權律師，正在改善屋崙狀況嚴峻的司法情況。官善貞也再次強調她的決心，「我們希望支持人們的安全，以便他們能夠在他們所在的任何社區行走、在任何社區購物。這就是地檢長的使命。我們已經接受了這項使命。去年我們一直在改進我們的服務。」

官善貞表示，她一直在堅持選民們選舉她執行的政策和法律。

官善貞說，她不會讓步，「當您犯下暴力犯罪時，它會對整個社區產生連鎖反應。這就是我正在研究如何讓人們承擔責任的視角。如何像治病救人一般提供服務。如何確保我的代表致力於伸張正義。這就是我選擇要做的事情。這就是我從1月3日以來一直在做的工作，也是我未來五年將繼續做的工作。」

布里福斯（Kalimah Priforce）用星際大戰系列電影來比喻現在的狀況，「第一部星球大戰中反抗軍贏了，第二部中帝國發動了反擊，現在就相當於是帝國發動反擊的時刻，我們要保護我們去年選舉的勝利！」

崔加布（Igor Tregub）來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝，他説：「在這個國家我們還會看見有人對民主系統的攻擊，當選舉人受到了多數票，就說明選民們已經用選票說話了。」

特納（Chaney Turner）表示，如今的撤回選舉行動不是為了公共安全，而是出於種族主義。

愛莫利維爾市的議員布里福斯用星球大戰系列電影來比喻罷免案雙方的狀況。（記者楊逸辰/攝影）

阿拉米達縣民主黨主席崔加布來自烏克蘭，他用家鄉的語言來對檢察官表達感謝。（記者楊逸辰/攝影）