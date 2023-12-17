金山華裔參選 竟因「中文姓名」被刁難

競選州參議員的第一代華人移民熊競超，也遭質疑使用中文名。他提交過期中國護照照片，獲得選務處的通過。（熊競超供圖）

舊金山 選務處新規定，要求候選人提交證明過去兩年在公共場合使用過中文姓名，未來才可以此名字印在選票上。使得諸多華裔 參選人忙著自證有效的中文名字，熊競超以已過期的中國護照、賴天宸提交在中國出生證明，都被認證中文名有效；雷樹榮翻出32年前的結婚請柬，也獲得過關；徐加儀用母親的證明信件和她本人名片，則不符要求，她現試圖以此前去中國旅遊簽證上的中文名再送件，但還不知道是否有效。

競選舊金山民主黨縣中央委員會席位的華裔徐加儀（Jade Tu）16日告訴本報，新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。她自出生就有中文名，但幾乎沒在公開場合使用過。「作為一個有中文名的亞裔 ，我們為什麼要不斷證明自己，從出生起就有中文名？這讓人很沮喪，簡直是一種侮辱。」徐加儀的母親在美國出生長大，父親來自中國，後到越南，再移民來美。

舊金山約22%的人口為華裔。如果華人選民選擇中英雙語選票，選票上就顯示候選人中文名和英文名。一個瑯瑯上口的中文名，很容易吸引選民眼球。此前很多非華裔政治人物也喜歡取中文名，以爭取華裔支持。比如現任副總統、此前在舊金山擔任地檢長的賀錦麗，現任金山地檢長謝安宜，市議員殷嘉立等。

徐加儀表示，選務處的要求，類似於她的中文名過去兩年出現在中文報紙上，但她一個月前才決定參選，也是首次參選，不可能滿足條件。而母親的證明信和她的名片又不符合選務處要求。她大概三年前去中國生活過，最近也到過中國，「簽證和證件上應該有中文名，但我還沒有提交文件，也不知道是否符合選務處的兩年要求？如果一個美籍華人從未去過中國呢？這需要多少證明？」

熊競超對本報表示，他競選州參議員，需要舊金山選務處協助提供文件給州部門。對方14日電郵要求他證明曾使用過中文名。好在他之前過期的中國護照，上面有中文名。拍照上傳後，選務處表示有效。

競選共和黨縣中央委員會席位的雷樹榮提交了1991年婚禮中文請柬後，獲選務處認可中文名。（雷樹榮供圖）

雷樹榮（右）與演員Nikki Glaser合影。（雷樹榮供圖）

他連結婚請柬都翻出

競選共和黨縣中央委員會席位的雷樹榮16日說，他的中文名也受到舊金山選務處的質疑，在提交了1991年、保存32年之久的婚宴中文請柬後，選務處回復電郵說，中文名可出現在3月5日的初選選票中。

雷樹榮1994年曾競選州眾議員。他向本報提供了1991年的這份中文請柬，上面寫明，1991年6月29日，他與梅繍嫦女士設宴結婚，另一面則為請柬英文。選務處最終接受了這份證明文件。他說，從12月1日開始翻找請柬，好在妻妹的先生保存好了這張請柬，在13日找到。

另一位候選人李灼世也正以婚禮文件，希望通過驗證自己中文名字合法性。

競選高等法院法官的韓裔姜明振告訴本報，49年前她出生後，祖父就給她取了中文名和韓文名。金山選務處要求自己證明在公共場合使用中文名的法律，是冒犯性的。

姜明振說︰「因為我第一次參加競選。沒有機會使用亞洲名字。在過去的23年裡，我一直在地檢長辦公室工作。作為地檢官，我不會使用亞裔姓名。」

選高等法院法官的韓裔姜明振準備提交小時的護照，作為證明中文姓名的文件。（姜明振供圖）

韓裔參選人：遏制亞裔文化

她認為，類似的政策在遏制亞裔的文化、傳統和遺產。「母親從韓國移民來美，在這裡不得不用英文字母拼音拼出我的名字。在美國，他們甚至沒有機會在任何表格上寫下任何亞洲文字。在任何美國文件中，都不可能真正確定你的姓名和亞洲文字。」

她說，母親千辛萬苦，找到了她小時的護照，好在上面有中文、韓文名字。「好在媽媽保存很好，我都不知道她有這個護照。」

另一位候選人賴天宸（Michael Lai）也可望符合資格，因他出生於中國，能提交中文出生證明。