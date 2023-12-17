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屋崙餐廳老闆遭持槍追搶 車被撞翻

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屋崙一名餐廳老闆15日早上在湖岸大道上遭到三部汽車追趕、撞擊，最終他的車翻覆了。（圖片來源：KTVU FOX2）
屋崙一名餐廳老闆15日早上在湖岸大道上遭到三部汽車追趕、撞擊，最終他的車翻覆了。（圖片來源：KTVU FOX2）

根據KTVU報導，屋崙一名餐廳老闆15日早上在湖岸大道（Lakeshore Avenue）上遭到三部汽車追趕、撞擊並被槍射擊，最終他的車翻覆了，他的錢和一把自衛用的手槍被搶走。

突發新聞攝影師巴倫(Angela Barron)趕到了現場，發現這名受害者正在他倒置的本田汽車的附近發呆。

「裡面有人嗎？」附近一位目擊者問道。

「我就是在裡面的人，」受害者回答。

這一切都始於週五早上6時30分左右。受害者當時的車停在第九街和小西貢社區交匯處，就在國際廣場中他擁有的一家餐廳外。國際廣場中的購物中心過去曾成為竊賊的行竊目標。

不願透露姓名的受害者的妻子表示，她因為他的磨難感到「害怕和沮喪」。

「他注意到有四輛車向他開過來，所以他從那裏開走了，」她說。

隨後這些汽車追了他大約一哩。監視器畫面顯示，受害者的本田車在湖濱被一輛道奇、一輛凱迪拉克、一輛吉普追趕。其中一輛汽車撞上了他，令他最終撞上了一根燈桿，隨後他的汽車在盧爾德聖母教堂和梅里特湖附近的涼棚附近外翻。

但事情還沒結束。他被包圍了，發現自己面對的是一把看起來像 AK-47 的長槍。

「他們用槍指著他，」他的妻子說。 「他們拿走了他的錢和槍，一把保護自己的小手槍。」

攝影師巴倫說：「這個人為自己的生命奮鬥了大約五到十分鐘，他真真切切地想『我要死了。有人在追我，我死定了。』」

巴倫當時正在遛狗，她看到了追車和最後的撞車。

追他的罪犯在駛離現場時還開了幾槍。該男子沒有被槍擊中。

屋崙警方在事故發生後不久趕到。這些汽車最後一次出現在湖濱大道時它們正朝向580號公路行駛。

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