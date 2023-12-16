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「讓無家可歸者感到不適」 謝安宜言論惹議

編譯組／綜合報導
舊金山地檢長謝安宜有關無家可歸者的爭議發言，受到批評。(截取自電視畫面)
舊金山地檢長謝安宜有關無家可歸者的爭議發言，受到批評。(截取自電視畫面)

舊金山地檢長謝安宜(S.F. DA Brooke Jenkins)近來因發言有關無家可歸人士言論，引發爭議而備受批評。她稱必須讓無家可歸者感到不適(have to be made to be uncomfortable)。其所指想法為定期清理帳篷營地能夠鼓勵遊民接受庇護

「舊金山紀事報」報導，4日舉行一場名為「採取行動：舊金山」(Take Action: San Francisco)公共論壇，ABC7記者馬提爾(Phil Matier)詢問謝安宜，是否可對數以千計無家可歸、拒絕提供庇護與服務的舊金山人採取任何「合法」措施。

謝安宜最初回答：「訴諸手段(recourse)顯然不在刑事司法系統之內。」但當馬提斯再次追問時，她說：「事實是必須讓他們感到不舒服。」(They have to be made to be uncomfortable is the truth of the matter.)讓他們無法在人行道上搭帳篷並留下來，因為已提供庇護所但被他們拒絕，現在必須搬離。

無家可歸倡議人士認為，這種清理是殘酷的，會進一步破壞無家可歸者的穩定，同時浪費應用在住房及治療的公共經費。但是，舊金山市長布里德與州長紐森等政治人物表示，允許民眾生活在髒汙環境也非可行選擇，其中有部分無家可歸者患有未經治療的精神病或藥物濫用。

數據顯示，近年來在外展人員與無家可歸者接觸並提供住房或庇護所情況下，仍有超過半數拒絕轉介尋求庇護。支持人士認為，庇護所不是可行長期選擇，許多人因為居住條件與禁止攜帶寵物與隨身物品的嚴格規定，而拒絕庇護所。

有關謝安宜發言的評論，在社交媒體X(過去稱為Twitter)被分享近300次，並有超過200則評論，其中大部分批評她的言論。加州YIMBY主管雷斯尼科夫(Ned Resnikoff)發文指出：「令人難以置信，怎麼會有人認為長期無家可歸的問題是在『太舒服了』？」

布里德與舊金山市警局局長史考特(Bill Scott)也參與論壇。布里德發言人克里坦(Jeff Cretan)表示，提供庇護服務必須更堅定。舊金山市除了增加300個新庇護所床位外，致力實施新州法、擴大嚴重精神病患者的非自願收容範圍。

非營利組織無家可歸者聯盟執行主任弗里登巴赫(Jennifer Friedenbach)認為，若市府想解決無家可歸問題，需要與無家可歸者建立信任並接觸，而非繼續搬移他們並希望他們「消失」。

沃爾夫(Tom Wolf)曾是舊金山無家可歸者，主張增加戒毒治療與康復服務。他認為，謝安宜在刑事司法系統地位、促使她的陳述變得混亂，但支持她的說法，「當一個吸毒者變得舒適，會使用更多藥物、以致過量而身亡。」

本報未獲謝安宜回應。

庇護 舊金山 加州

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