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大氣河將到 北加灣區17到19日迎強降雨

編譯林思牧／綜合報導
受到大氣河與低氣壓影響，北加州即將迎來暴風雨天氣，民眾得小心因應，圖為今年11月舊金山雨中街景。（美聯社）
受到大氣河與低氣壓影響，北加州即將迎來暴風雨天氣，民眾得小心因應，圖為今年11月舊金山雨中街景。（美聯社）

加州人在聖誕節將屆之時，還能享受一整周的晴朗溫暖天氣，讓其他州的人既羨慕又忌妒，但最近接連兩波大氣河(atmospheric river)即將到達，從17日到19日會有相當程度的降雨，居民應該特別注意行車安全。

北加灣區多數地區15日(周五)最高溫有60多度，較內陸的地點達到70度以上，16日下午開始民眾會感覺到濕度增加，這波風暴會帶來暖雨，譬如聖荷西在1998年創下的12月16日歷史最高溫72度，可能因為這波暖氣流而被打破。

17日開始會颳風，空氣品質明顯改善，預期從周日晚間到周一早晨會有相當的雨量，這將是從3月以來最濕的時段，靠海岸的地區會降雨半吋左右。蘇諾瑪縣(Sonoma County )、馬連縣(Marin County)以及三角洲地區(delta region)從委利賀(Vallejo)到沙加緬度雨勢較大，會有大約一吋的降雨，有些地方風速會強到每小時30哩。

周一到周二又會有一波風暴，灣區各地會有陣雨及零星雷雨，1號公路的山區，特別是聖他克魯茲山脈(Santa Cruz Mountains)，以及北灣(North Bay)的高海拔地區受到的影響最大，但舊金山、屋崙等地也會有雨，這一波的雨量大致從四分之一吋到四分之三吋，但夜間氣溫反而會比前幾天暖幾度。

從周三起天氣轉為晴朗，不過因為聖嬰暖潮(El Nino)的現象，今年底以及明年初的兩個月，預期應該都會有很多降雨的機會，開車上班要早些出門，下雨天通常道路會比較壅塞。

灣區 高溫 加州

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