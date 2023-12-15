布里德簽署立法 支持小企業、解救店面空置危機

布里德在在列治文區的小商業店面內簽署支持小商業發展的立法。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 14日簽署立法，以支持舊金山的小企業、填補空置店面，並鼓勵社區繁榮。 透過對規畫法規進行100多項修改，以簡化小型企業的許可流程。並透過取消費用和簡化娛樂許可相關規則，讓小型企業更容易開業和發展。

布里德表示：「將繼續消除阻礙小商業在社區開業、紮根和發展的障礙。透過改變立法、取消費用並專注於保護社區安全，讓舊金山的商業走廊更加繁榮。」

根據該立法，對規畫法規的100多項修改，將有助於放鬆五個主要類別的限制。包括允許建築底層有更多商業用途。解除酒吧和餐廳的限制。為音樂場所納入新的酒類許可證。刪除某些公示繁文縟節要求。為夜間娛樂場所、酒吧和餐廳啟用優先處理權。法令已於當天簽署成為法律，並將在30天後生效。

舊金山市還於2021年開設了許可證中心，透過規畫部、建築檢查部、公共衛生部、公共工程部等提供23個不同的服務領域。透過將服務集中在一處，客戶可以在許可部一個地方辦齊所有證件，今年以來，許可證中心日均服務客戶191人次，每日平均提供服務531人次。

立法還免除了符合資格的企業的初始註冊費、初始許可費、第一年許可證和其他適用費用。自2021年啟動第一年免費計畫以來，已有約5724家企業受益，其中3640家新創企業，其餘則是現有企業增加新店。 自計畫啟動以來，舊金山已免除超過238萬元的費用。