屋崙近千人申請警察調度員 無人受理

曾在該市 IT 部門工作的公共安全專家克魯斯 (David Cruise) 表示：「我們已經採取了很多補救措施。」這些問題已經持續了十多年，需要得到立即的關注以保持當下和未來911 系統的正常運作。圖片來源：KTVU FOX2

一份新發布的報告顯示，近千份屋崙 警察調度員職位的工作申請被忽視，出現很長的招聘缺口，並導致該市的911反應時間緩慢。

KTVU電視台報導，屋崙市議會日前收到人力資源管理部關於招聘、測試和雇用911調度員的資訊報告，揭露了一些重大失誤。

市議員拉馬錢德蘭 (Janani Ramachandran) 在10月要求提供這些信息，以回應今年阿拉米達縣大陪審團的民事報告。該報告指出了屋崙持續存在的問題，特別是緩慢滯後的911響應。

記錄顯示，從2022年4月到2023年4月，有近1000份的911警察調度員職位申請從未處理。

拉馬錢德蘭說：「造成這種情況的原因是人為錯誤，我們需要指出這一點，才能繼續前進。」

人力資源管理部報告的主要調查結果顯示，目前屋崙市共有76個警察調度員崗位，其中20個崗位處在空缺狀態，大部分空缺崗位已經保持空缺一年多了。

在市府收到但被忽略的1000份申請中，只有279份申請者後來被要求重新申請。拉馬錢德蘭說，其他人都沒有得到市府工作人員的回應。

「這不該讓我們互相指責甩鍋，」她說，「我們應該確保這種情況不再發生，應該安排流程、安裝系統以確保能快速招聘並獲取進入屋崙市的每一份申請。」

屋崙市府在一份聲明中回應表示，市府在對招聘做法的內部自我審查過程中發現了這個問題。一位發言人表示，已經對招募、溝通和流程方面做出了改變。

聲明中寫道：「招聘這些重要職位是屋崙市的首要任務。市府認識到這些未經處理的申請帶來負面影響。人力資源管理部已優先考慮對招聘流程進行改進。」

填補警察調度員的職位至關重要，因為屋崙已經要求現有調度人員在創紀錄的呼叫量下加班。

此外，記錄顯示，儘管屋崙市購買過新的電腦輔助調度設備和軟體，但它有五年的歷史了，並且從未完全完成安裝過。

曾在該市IT部門工作的公共安全專家克魯斯 (David Cruise) 表示：「我們已經採取了很多補救措施。」

克魯斯表示，這些問題已經持續了十多年，需要得到立即的關注，以保持當下和未來911系統的正常運作。「他們需要對目前存在的所有缺陷進行更多戰略性、整體性的審視，包括他們將如何維持現狀並向前進步。」

為此，市長盛桃 (Sheng Thao) 在9月承諾過將投入250萬元來幫助修復過時的911系統。

但在雇用更多調度員之前，人們擔心911電話不會立即得到回應。