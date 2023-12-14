屋崙中餐廳吐苦水 曾遇賊入室搶外賣餐盒、汽水

自從餐廳出於健康考慮，在疫情中安裝玻璃和圍欄後，搶劫事件沒有發生。 （記者劉先進／攝影）

屋崙 果谷區一家海鮮中餐廳員工13日告訴本報，警方在路邊停放社區資源車、增加巡邏後，讓人感覺安全不少。附近治安一直是隱患，有客人在餐廳內取快餐，甚至有人拿起餐盒和汽水就跑，追也追不上。自從餐廳出於健康考量，在疫情 中安裝玻璃和圍欄後，搶劫事件沒有再發生。

該員工不願透露姓名。她說，疫情前，周圍社區治安就讓人頭痛。有客人買了外賣，準備帶走。在取出錢包給錢時，有人會飛奔過來，搶走外賣餐盒，甚至奪走汽水。還有人會衝進收銀台搶點現金。自從疫情爆發後，為顧客安全著想，餐廳安裝了一排玻璃，也將通往收銀台的通道攔住，類似搶劫的情況再也沒發生。餐廳內還裝了兩個攝像頭，隨時監控突發情況，「不知道有沒有用，但總歸有個震懾效果。」

她說，早上9時多上班，晚上7時下班。經常步行上下班，有時還是覺得不是太安全。「現在經常能在街道拐角看到一輛白色的警車，也能看到警察巡邏，讓人感覺安全。也希望警方增加巡邏。」

另一家中餐廳的員工表示，並未覺得治安有明顯好轉，「現在我們怎麼說都難做。如果說治安差，顧客看到新聞，不願意來消費。如果說治安變好，可能也有人有意見，覺得說的不符合真相。還是期望警方能加強人力安排，遏止犯罪。」