我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

屋崙中餐廳吐苦水 曾遇賊入室搶外賣餐盒、汽水

記者劉先進／屋崙報導
自從餐廳出於健康考慮，在疫情中安裝玻璃和圍欄後，搶劫事件沒有發生。 （記者劉先進／攝影）
自從餐廳出於健康考慮，在疫情中安裝玻璃和圍欄後，搶劫事件沒有發生。 （記者劉先進／攝影）

屋崙果谷區一家海鮮中餐廳員工13日告訴本報，警方在路邊停放社區資源車、增加巡邏後，讓人感覺安全不少。附近治安一直是隱患，有客人在餐廳內取快餐，甚至有人拿起餐盒和汽水就跑，追也追不上。自從餐廳出於健康考量，在疫情中安裝玻璃和圍欄後，搶劫事件沒有再發生。

該員工不願透露姓名。她說，疫情前，周圍社區治安就讓人頭痛。有客人買了外賣，準備帶走。在取出錢包給錢時，有人會飛奔過來，搶走外賣餐盒，甚至奪走汽水。還有人會衝進收銀台搶點現金。自從疫情爆發後，為顧客安全著想，餐廳安裝了一排玻璃，也將通往收銀台的通道攔住，類似搶劫的情況再也沒發生。餐廳內還裝了兩個攝像頭，隨時監控突發情況，「不知道有沒有用，但總歸有個震懾效果。」

她說，早上9時多上班，晚上7時下班。經常步行上下班，有時還是覺得不是太安全。「現在經常能在街道拐角看到一輛白色的警車，也能看到警察巡邏，讓人感覺安全。也希望警方增加巡邏。」

另一家中餐廳的員工表示，並未覺得治安有明顯好轉，「現在我們怎麼說都難做。如果說治安差，顧客看到新聞，不願意來消費。如果說治安變好，可能也有人有意見，覺得說的不符合真相。還是期望警方能加強人力安排，遏止犯罪。」

屋崙警方已表示，在果谷區增派人手巡邏、設置社區資源車後，暴力和財產犯罪下降25%。

屋崙果谷區一家海鮮中餐廳員工說，附近治安一直是隱患，有客人在餐廳內取快餐，甚至有...
屋崙果谷區一家海鮮中餐廳員工說，附近治安一直是隱患，有客人在餐廳內取快餐，甚至有人搶走餐盒。 （記者劉先進／攝影）

疫情 屋崙

上一則

富有城市拒蓋80戶平價宅 州府提告

下一則

暴力預防見效 屋崙提高見警率、犯罪率降低25%

延伸閱讀

又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚

又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚
屋崙動物收容所 狗安樂死率創新低

屋崙動物收容所 狗安樂死率創新低
屋崙動物收容所 接受增多 狗狗安樂死率史低

屋崙動物收容所 接受增多 狗狗安樂死率史低
屋崙美容店遭劫 昂貴儀器被盜

屋崙美容店遭劫 昂貴儀器被盜
華埠搶匪猖獗 屋崙議長勵琪：將補充警力

華埠搶匪猖獗 屋崙議長勵琪：將補充警力

熱門新聞

孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世