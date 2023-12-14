我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

屋崙7-11槍案 1保全亡、凶手在逃

屋崙訊
約翰遜站在屋崙的7-11便利商店前門。嫌犯隨後開槍打死約翰遜並跑出門外。 （圖片來源：KTVU電視台新聞畫面)
約翰遜站在屋崙的7-11便利商店前門。嫌犯隨後開槍打死約翰遜並跑出門外。 （圖片來源：KTVU電視台新聞畫面)

一名保全日前在屋崙一家7-11便利店被槍殺。59歲的受害者約翰遜 (James Johnson) 本來正在擺脫無家可歸的狀態。同事表示，他對他們來說就像家人一樣。朋友和鄰居都表示，對這起殺戮事件感到震驚，希望抓到肇事者並追究其責任。

KTVU獲得的監視器影片顯示，約翰遜站在屋崙Merit湖附近的7-11便利商店前門。他和一名身穿深色衣服的男子之間似乎進行了簡短的交流。約翰遜向該男子扔了一個物體。嫌犯隨後開槍打死約翰遜，並跑出門外。

「事情不應該這樣發生。他不該死。他不應該離開我們，」朋友兼前同事霍爾（Moe Hall）說。

事情發生在上周五晚上10時剛過。一名工作人員告訴KTVU，該店曾多次被搶劫，但他第一次遇到有人被殺的情況。他說，自己將約翰遜視為家庭成員。

受採訪的另一位員工不想暴露自己的身分。「我當時非常震驚。他是我見過的最好的人。他曾經是我們的顧客。日常的顧客。有一天，他阻止了一個偷啤酒的人。」從那時起，他開始在商店擔任保全。他從事這項工作大約一年半了。

「他不僅僅是一個工人。他就像一個兄弟。我的大哥。他對我們來說就像家人一樣，」這位不願透露姓名的同事說。

約翰遜住在Merit湖旅館的拐角處，該處為等待永久住房的人們提供過渡性住房。

「他有點像一隻大泰迪熊。他是個大塊頭，」鄰居兼朋友威爾科克斯（Woody Wilcox）說。「我真的感到震驚和悲傷。聽到這個悲慘的消息我感到震驚。」

一張靜態圖像顯示，嫌疑人穿著帶有某種標誌的深色衣服並戴著面具。有人看到他進入一輛紅色四門轎車，裡面有一名司機。

霍爾稱，約翰遜當時沒有攜帶武器。他中了兩槍，小偷偷走了價值約六元的糖果。

現在，約翰遜的同事們在店外設立了紀念館，並試圖籌集葬禮費用。「凶手甚至不應該把槍拔出來。我希望他們抓住他，」霍爾說。

商店員工表示，案發前商店晚上都是11點關門。現在出於安全考慮，天黑就關門。

商店員工們表示，案發前商店晚上都是11點關門，現在出於安全考慮，天黑就關門，圖爲...
商店員工們表示，案發前商店晚上都是11點關門，現在出於安全考慮，天黑就關門，圖爲事發商店。圖片來源：KTVU
上週五晚，一名保全在屋崙一家 7-11 便利店被槍殺，59歲的受害者約翰遜 (J...
上週五晚，一名保全在屋崙一家 7-11 便利店被槍殺，59歲的受害者約翰遜 (James Johnson) 本來正在擺脫無家可歸的狀態。圖片來源：KTVU

屋崙

上一則

屋崙近千人申請警察調度員 無人受理

下一則

前夫有禁制令竟能買槍 還槍殺10歲兒子 女狀告加州州府

延伸閱讀

屋崙動物收容所 狗安樂死率創新低

屋崙動物收容所 狗安樂死率創新低
治安差民眾買槍自保 賓州費城槍枝銷量創新高

治安差民眾買槍自保 賓州費城槍枝銷量創新高
11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法

11歲女兒遭霸凌自殺 新州母設基金會推動校園反霸凌法
懸缺兩月 市警109將有新局長

懸缺兩月 市警109將有新局長
屋崙暴力預防局 新主管喬希上任

屋崙暴力預防局 新主管喬希上任

熱門新聞

孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
DMV Wallet應用將生成身分二維碼，安檢儀器會對現場捕捉的人臉照片與DMV的數據庫進行比對，提高安檢通過的效率。（記者王子涵╱攝影）

電子ID 搭飛機不再擔心忘帶駕照 聯邦運輸安全局力推

2023-12-13 15:12
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

社區20戶信箱遭小偷整座搬走 覬覦年底支票、報稅資料

2023-12-12 11:50
檢察官指控，王金柏莉在舊金山家中被男友刺死。（取自王金柏莉個人網站kimberly-wong.com）

刺死華裔女友 金山男被控謀殺開庭

2023-12-12 12:32
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世