屋崙7-11槍案 1保全亡、凶手在逃

約翰遜站在屋崙的7-11便利商店前門。嫌犯隨後開槍打死約翰遜並跑出門外。 （圖片來源：KTVU電視台新聞畫面)

一名保全日前在屋崙 一家7-11便利店被槍殺。59歲的受害者約翰遜 (James Johnson) 本來正在擺脫無家可歸的狀態。同事表示，他對他們來說就像家人一樣。朋友和鄰居都表示，對這起殺戮事件感到震驚，希望抓到肇事者並追究其責任。

KTVU獲得的監視器影片顯示，約翰遜站在屋崙Merit湖附近的7-11便利商店前門。他和一名身穿深色衣服的男子之間似乎進行了簡短的交流。約翰遜向該男子扔了一個物體。嫌犯隨後開槍打死約翰遜，並跑出門外。

「事情不應該這樣發生。他不該死。他不應該離開我們，」朋友兼前同事霍爾（Moe Hall）說。

事情發生在上周五晚上10時剛過。一名工作人員告訴KTVU，該店曾多次被搶劫，但他第一次遇到有人被殺的情況。他說，自己將約翰遜視為家庭成員。

受採訪的另一位員工不想暴露自己的身分。「我當時非常震驚。他是我見過的最好的人。他曾經是我們的顧客。日常的顧客。有一天，他阻止了一個偷啤酒的人。」從那時起，他開始在商店擔任保全。他從事這項工作大約一年半了。

「他不僅僅是一個工人。他就像一個兄弟。我的大哥。他對我們來說就像家人一樣，」這位不願透露姓名的同事說。

約翰遜住在Merit湖旅館的拐角處，該處為等待永久住房的人們提供過渡性住房。

「他有點像一隻大泰迪熊。他是個大塊頭，」鄰居兼朋友威爾科克斯（Woody Wilcox）說。「我真的感到震驚和悲傷。聽到這個悲慘的消息我感到震驚。」

一張靜態圖像顯示，嫌疑人穿著帶有某種標誌的深色衣服並戴著面具。有人看到他進入一輛紅色四門轎車，裡面有一名司機。

霍爾稱，約翰遜當時沒有攜帶武器。他中了兩槍，小偷偷走了價值約六元的糖果。

現在，約翰遜的同事們在店外設立了紀念館，並試圖籌集葬禮費用。「凶手甚至不應該把槍拔出來。我希望他們抓住他，」霍爾說。