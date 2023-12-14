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暴力預防見效 屋崙提高見警率、犯罪率降低25%

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局在果谷區停放了一輛社區資源車，並增派警力巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙警局在果谷區停放了一輛社區資源車，並增派警力巡邏。（記者劉先進／攝影）

屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）、代理副警長約翰遜（Casey Johnson）、隊長巴塞特（Jake Bassett）和市議員加洛（Noel Gallo）13日舉行記者會表示，自從11月8日在屋崙果谷區（Fruitvale）實施遏制犯罪戰略以來，暴力犯罪和財產犯罪總體下降近 25%。

巴塞特說，遏制犯罪戰略的措施具體包括專門的交通執法、增加警力和徒步巡邏。此外，每周七天部署高度醒目的社區資源警車。捷運（BART）警局在果谷捷運站外巡額外巡邏。東灣交通局與阿拉米達縣縣警有合同，也在附近公交站組織巡邏。目前，果谷區搶劫案降低43%，暴力犯罪大幅減少32%。在財產犯罪方面，盜竊案下降63%，入室盜竊案降低29%。唯一的例外是車輛盜竊案增加19%。暴力犯罪和財產犯罪總體下降25%。

約翰遜說，自今年10月以來，全市犯罪率與前90天相比有所下降。在華埠、上城區和傑克倫敦廣場等，犯罪率也大幅下降，搶劫案降低51%，汽車盜竊案減少30%。在東屋崙，特別是Hegenberger Road和第98大道走廊，汽車盜竊案降低43%，偷竊案下降49%。

在實施遏制犯罪戰略後，果谷區暴力和財產犯罪總體下降25%。（記者劉先進／攝影）
在實施遏制犯罪戰略後，果谷區暴力和財產犯罪總體下降25%。（記者劉先進／攝影）

他表示，減少入室盜竊、搶劫等犯罪行為的核心策略，就是在選定區域增加警力。「正如你在街道拐角處看到的，警方指揮警車就在這裡，一周七天都是如此。我們在某些地方有專門的機動警員。還有防盜隊、遏制犯罪組和便衣隊，他們在市內選定的區域開展行動。警方一直在收集數據和統計資料，以確保警員所處的位置、開展的行動是有效和成功的。這些數字至關重要，我們希望確保犯罪數據有所下降。如果不行，就要調整策略，重新安排警員。」

加洛說，社區中很多人不願意電話報警。增加警力對社區居民至關重要。警方的交通調查確保沒有酒後駕駛和其他危險行為。「我很高興看到，上周聯邦司法部法警局在離我住處不遠的果谷大道上，處理一些幫派活動。目前，有十字路口安裝了攝像頭上。我們需要重新啟動攝像頭，以確保為兒童、家庭提供安全保障。」

約翰遜表示，將繼續增加警員和交警的見警率，開展暴力預防計畫，以確保來城市旅遊的人們感到安全，「市民可以來購物，而不會被撬車，不會被搶劫。希望每個人都知道，你們可以來屋崙，這是一座美麗的城市。」

屋崙警局代理副警長約翰遜表示，減少入室盜竊、搶劫等犯罪行為的核心策略，就是在選定...
屋崙警局代理副警長約翰遜表示，減少入室盜竊、搶劫等犯罪行為的核心策略，就是在選定區域增加警力。（記者劉先進／攝影）

屋崙 暴力犯罪 捷運

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