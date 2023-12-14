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前夫有禁制令竟能買槍 還槍殺10歲兒子 女狀告加州州府

編譯林思牧／綜合報導

加州是全美國槍枝管制最嚴格的州，被法院下「禁制令」(restraining order)的人不准買槍，但竟然也有例外的情況發生。一名女子向法院申請前夫的禁制令獲准，但前夫仍然從槍械經銷商那裡合法買到一把槍，並用那把槍殺了兩人的十歲兒子，用意是讓她在餘生裡追悔莫及地度過每一天。

根據吉弗茲防範槍械暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)的統計數據，加州的槍械死亡率比美國其他州平均值少43%。

卡瑪拉(Christy Camara)與哥姆斯(Victor Gomes)在2007年結婚，定居在國王縣(Kings County)的小城漢弗德(Hanford)，2010年生下懷蘭哥姆斯(Wyland Gomes)。夫妻兩人經常吵架，卡瑪拉指出丈夫經常找事挑釁，小吵不斷升級成大吵。她最後提出離婚。

卡瑪拉指出，她知道哥姆斯患有憂鬱症(depression )、過動症(ADHD )和躁鬱症(bipolar disorder)，但是兩人在一起的時候他並沒有對她使用過暴力，2016年10月的一天，她把離婚文件送到分居丈夫的住處，當時懷蘭是跟爸爸在一起。

第二天，一位和夫妻都很熟的朋友打電話給卡瑪拉，叫她馬上去把懷蘭接走，為了不要讓卡瑪拉太緊張，那位朋友說等她接到了懷蘭再告訴她原因。她到了哥姆斯的住處，看到咖啡桌底下有金屬的閃亮。她看出是一條裝滿子彈的彈夾。她問哥姆斯是怎麼回事，哥姆斯說他只是在擦槍。

這個回答讓卡瑪拉心中大駭，她申請到法院的禁制令，哥姆斯應該是不准買槍的，但他竟然買到了一把格洛克半自動手槍。卡瑪拉設法把兒子接走以後，那位朋友告訴她：哥姆斯說：「卡瑪拉以為我會傷害她，但我不會對卡瑪拉開槍。我要槍殺兒子以後自殺，讓卡瑪拉一輩子受悔恨的折磨。」

後來哥姆斯表示他已經把槍送掉了，法院也准許哥姆斯每隔一個周末可以接兒子去同住。2020年3月2日，卡瑪拉到哥姆斯的住處去接兒子時，發現那條街道被許多警車堵住了。哥姆斯槍殺了兒子以後自殺，用的就是那把手槍。

最近卡瑪拉提出民事訴訟，狀告加州政府、加州檢察長辦公室和國王縣高等法院。她希望了解為什麼哥姆斯身懷禁制令還可以買到槍，更希望這類的遺憾事件不會再發生。

加州 咖啡 憂鬱症

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