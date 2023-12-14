金山聯合廣場辦活動 闢聖誕徒步區 8條公車改道

舊金山聯合廣場已為市民點亮聖誕樹。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市交通局12日起封閉市中心聯合廣場的多條路段，以在聖誕假日為市民提供冬季步行（Winter Walk）和購物空間，直到28日重新開放。期間有八條公交線路受到封路影響改道。

受聯合廣場封路改道的交通路線包括，Muni T Third Street 巴士、8 Bayshore、8AX Bayshore 、A Express、8BX Bayshore、BExpress、15 Bayview Hunters Point Express、30 Stockton、45 Union/Stockton、91 3rd Street與19th Avenue Owl 路線。15路是唯一一條穿過市中心沒改道的路線。

為期10天的冬季步行活動已持續舉辦了十年。屆時聯合廣場上會提供節日主題的現場音樂、娛樂、美食和文化攤位等。主辦單位廣場聯盟表示，此活動在2018年高峰期吸引近220萬名遊客造訪舊金山市中心。

主辦單位還表示，造訪舊金山的遊客可前往聯合廣場，在溜冰場滑冰或欣賞83呎高的聖誕樹、欣賞威斯汀酒店內的巨型糖城堡、欣賞防止虐待動物協會的假日櫥窗展和探訪快閃店等。

聯合廣場聯盟執行長羅德里格斯(Marisa Rodriguez) 說：「冬季步行在城市中心佔有特殊的地位，這是永恆的傳統，為所有訪客和市民帶來節日的歡樂。今年的冬季步行活動在風格上也進行了徹底改革。到時會有讓人耳目一新的北極元素，像是真人大小的企鵝、北極熊和冰河 雕塑。還會有當地藝術家設計的大型裝飾，作為公共藝術裝置的一部分，放置在纜車路線沿線的鮑威爾街。希望這次活動，為遭受零售搶劫、店面空置等挑的舊金山市中心帶來新的活力，將大家團結在市中心聯合廣場。」