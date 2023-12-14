打擊槍枝暴力 州檢長捍衛槍枝安全法律

邦塔說，將繼續帶頭捍衛加州合理的槍枝安全法律。（記者劉先進／攝影）

加州 南區地方法院12日駁回查韋斯訴邦塔 (Chavez v. Bonta) 案的初步禁止令動議。該訴訟質疑一條法律，即禁止持照槍枝經銷商銷售、供應、交付某些長槍和半自動中心火力步槍給18至於20歲的青少年，也禁止向青少年提供這些武器的擁有或控制權。州檢察長邦塔 (Rob Bonta)表示，支持並讚賞法院判決，這是在打擊槍枝暴力方面邁出重要一步。

邦塔說，將繼續帶頭捍衛加州合理的槍枝安全法律。加州人應該知道，持證槍枝經銷商仍被禁止向18到20歲的青少年銷售、供應、交付某些長槍和半自動中心火力步槍等法律。

邦塔說，繼續通過多種方式戰略性地、積極地解决槍枝暴力问题，包括捍衛加州合理的槍枝安全法律。包括涉及加州限制大容量彈夾和攻擊性武器的案件。透過槍枝暴力預防辦公室對公眾進行預防槍枝暴力的教育。包括通過該辦公室首次發布的數據報告，對加州和全美的槍枝暴力數據進行有力的審查，並幫助指導與減少槍枝暴力有關的政策和戰略討論。

宣導槍枝法律，包括提出第1594號眾議院法案以加強對槍枝行業的問責，努力加強聯邦法律以保護公眾免受幽靈槍枝之害，並成功捍衛加州防止槍枝暴力的法律。

通過「武裝和違禁人員系統」（Armed and Prohibited Persons System），從違禁人員手中繳獲槍枝，在灣區 和洛杉磯 縣開展多機構清查行動，針對試圖非法購買槍枝的個人開展行動，並與當地執法夥伴合作。通過對幽靈槍枝零售商提起訴訟，制止非法槍枝的銷售，並在橙縣制止非法攻擊性武器的銷售。

邦塔前不久還和其他21個州的檢察長聯盟成員提交意見書，支持聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)一項擬議規則，該規則將確保更多的槍枝銷售接受背景調查，並減少非法槍枝販運。在兩黨加強社區安全法案通過後，ATF提出了一項新規定，明確從事槍枝交易的含義，因此在銷售槍枝時必須獲得許可證並接受背景調查。擬議的法規將堵塞允許無證銷售槍枝的漏洞，包括在網上和槍枝展銷會上銷售槍枝。

邦塔表示，此條法規在打擊槍枝暴力方面邁出的重要一步，規範了從事槍枝銷售的以盈利為目的的經銷商，確保他們在獲得許可證、接受背景調查、保存記錄和履行其他義務方面承擔責任。不受監管的槍枝交易，增加了被禁止合法獲得槍枝的個人獲得槍枝的可能性，並助長槍枝暴力的盛行。