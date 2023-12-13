今冬流感、COVID-19、RSV齊發 官員籲染呼吸道疾病勿外出

衛生官員希望居民採取措施抵禦感染健康過節。（美聯社）

「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，隨著呼吸道病毒在灣區增多，當地衛生官員建議人們照顧好自己，如果今年冬天感到不適，請留在家中。

根據全市COVID-19控制面板的最新數據，目前舊金山約有28人因 COVID-19住院治療，COVID-19陽性率的七天平均值增加了6%。

隨著寒冷天氣的來臨，阿拉米達、康曲柯士達、馬連、蒙特瑞、納巴、聖他克拉拉、聖他克魯茲、聖比尼度（San Benito）、舊金山、聖馬刁、蘇拉諾、蘇諾瑪等縣，以及有自己衛生部門的柏克萊市的衛生官員於日安發布了一份關於如何最好地保護自己免受流感、COVID-19和 RSV感染的建議。

尚未接種疫苗的人應確保及時接種疫苗，尤其是那些高危人群，包括60歲以上的老人和有潛在健康問題的人。但只有一小部分人有資格接種今年新上市的RSV疫苗，即60歲及以上的老人。至於其他疫苗，建議每個六個月以上的人接種流感疫苗 和最新的COVID-19疫苗，但必須距離上一劑疫苗接種至少兩個月之後。

然而，全國接種過新版COVID-19疫苗的人口比例徘徊在7%左右，舊金山的這一比例超過 21%，高於全國水平，但仍低於以往的疫苗接種率。

三種疫苗可以同時接種，沒有保險或保險不包括COVID-19補強針的人，可以通過Bridge Access Program接種。該計畫通過聯邦疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）提供免費疫苗，並將於2024年12月31日結束。

如果人們不確定自己是否生病，但感覺到了症狀，他們應該在家進行自我檢測 。聯邦政府仍然提供免費的自我檢測包，每個家庭最多可獲得八套。

COVID-19檢測呈陽性的人應盡快尋求治療，如paxlovid，因為它在症狀剛開始出現的五天內效果最好。

人們仍然可以通過戴口罩來保護自己，但只能使用非常合身的口罩，如KF94、KN95或N95口罩。歸根結底，接種疫苗是這個假期遠離重症的最佳方法。從COVID-19疫情得到的收獲是，疫苗並不能預防所有感染，但可以預防嚴重疾病。