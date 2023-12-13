搶不到大谷翔平 舊金山巨人隊失望

舊金山巨人隊在大谷翔平（中）的追逐戰中落敗。（美聯社）

棒球歷史上最受矚目的自由球員簽約大戲結束了，舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）再次出局。

9日下午，日籍棒球選手「投打二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani）在個人社交平台上宣布了一份破歷史記錄的新合約。洛杉磯道奇 隊（Los Angeles Dodgers）在爭奪大谷翔平的戰鬥中勝出，條款為10年7億元，超過了此前由楚奧特（Mike Trout）保持的4.265億元的棒球大聯盟（MLB）最大合同。

這不僅意味著道奇隊將在未來的幾年中，對國聯西區的控制越來越緊，也宣告著此前同樣追逐這位兩屆MVP球員得主的舊金山巨人隊再次敗下陣來。

大谷翔平的經紀人巴萊羅（Nez Balelo）表示，這是一份獨一無二的歷史性合同，適合獨一無二的歷史性球員。

大谷翔平向所有等待中的棒球球迷道歉，稱今後永遠會做出對球隊最有利的事，並全力以赴，做最好的自己，直到球員生涯的最後一天。

對於巨人隊來說，這樣的結果再糟糕不過了。隨著上賽季開除前主教練開普勒（Gabe Kapler）後，球隊管理層一直強調要增加明星陣容，球隊也一度在追逐大谷翔平中領先。但隨著大谷翔平的決定，球隊不得不把眼光投向自由市場中另外兩名明星球員。

巨人對已經與兩位熱門的中外野手貝林格（Cody Bellinger）和李政鎬（Jung-Hoo Lee）聯繫，新任主教練梅爾文（Bob Melvin）將穩定左側內野核作為目前的首要任務。

據聖荷西信使報（The Mercury News）報導，至少有三支球隊與巨人隊共同競爭大谷翔平。巨人隊的薪資空間足夠滿足大谷翔平的要求，但最終報價還不得而知。

10年的長約對於一支球隊來講承擔了相當大的奉獻，而且大谷翔平在接受第二次手術後，在兩年不得再次擔任投球手，但能夠簽下這名「可遇不可求」的棒球天才，將讓道奇隊成為未來棒球世界和核心焦點。