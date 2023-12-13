今冬或現最強聖嬰現象 應對極端天氣 州府召各族裔簡報

氣象預報中心報告，今年冬天有35%的可能會出現強烈的聖嬰現象。（ZOOM會議）

少數族裔傳媒組織（Ethnic Media Services，EMS）與加州 非裔媒體（California Black Media）、加州預備組織（Listos California）合作，在州長緊急服務辦公室 （Cal OES） 舉辦了關於風暴季節安全的全州各族裔媒體簡報會。

在2022-2023年，加州經歷了十幾條大氣河流，幾乎影響了全州的每個社區。氣象學家預計在2023-2024雨季發生強烈聖嬰現象（東太平洋海水異常升溫的現象，易帶來風暴）的可能性為75%至85%，所以提前通知弱勢群體至關重要。這次的簡報作為一個平台，既可以提高人們對這個風暴季節構成的危險的認識，也可以為加州最脆弱的社區提供關於如何保持安全的明確提示和信息。

「天氣是永遠持續變化的，但可以肯定的是我們正在進入更加冷濕的月份，」州長緊急服務辦公室危機溝通和公共事務助理主任克羅夫茨-佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）表示，「今年早些月份，由於大氣河流，我們經歷了一定的洪水 、暴雨 和大學天氣，這足以警示。各社區部門之間的合作，對於加強應對極端冬季天氣的準備來說至關重要。」

她給予民眾一些預防極端天氣的建議：第一，民眾可以去california.org╱alerts登記，以及時獲取本地緊急氣候資訊；第二，每一位加州居民都應該制定一個家庭級別的極端天氣應對計畫。「既要把信息及時分享給家庭成員、特別是小孩和老人，也要準備一個應急撤離包裹，放入緊急物資，以便極端天氣到來時，你可以拿了那個包裹就走。」她説。

應急響應專家費爾德克爾徹（Bianca Feldkircher）說：「氣象預報中心報告，今年冬天有35%的可能會出現強烈的聖嬰現象。一旦出現，將會比之前最強的聖嬰現象還要更加強烈。雖然強烈的聖嬰現象不保證會帶來強烈的風暴後果，但確實會增加機率。」

她表示，更多數據顯示，在接下來的12月14日到17日有20%的機率會出現暴雨、強風和大雪天氣。在同一時間段内極端低溫也有可能會出現。