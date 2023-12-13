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金山市議會決議 籲加薩停火

舊金山訊
潘正義表示，他的目的是讓舊金山的聲音加入國際人權組織和人道主義組織、人道主義國家、城市、工會和居民們的行列，呼籲結束這些在海外發生的暴力、破壞和死亡。 （KTVU FOX2畫面截圖）
潘正義表示，他的目的是讓舊金山的聲音加入國際人權組織和人道主義組織、人道主義國家、城市、工會和居民們的行列，呼籲結束這些在海外發生的暴力、破壞和死亡。 （KTVU FOX2畫面截圖）

舊金山市議員潘正義（Dean Preston）和盧凱莉（Hillary Ronan）日前強忍淚水，提出了一項加薩停火決議，與列治文市和屋崙市一起公開譴責這場衝突。

決議呼籲以哈雙方在加薩持續停火、提供大量人道援助、釋放所有人質，並譴責反猶太主義、對伊斯蘭教及巴勒斯坦的仇恨。

據聯合國救濟和工程處稱，自10月7日哈馬斯襲擊導致1200多名以色列人死亡以來，已有1萬5000多名巴勒斯坦人被殺，估計有170萬人流離失所。

潘正義表示，他的目的是讓舊金山的聲音加入國際人權組織和人道主義組織、人道主義國家、城市、工會和居民的行列，呼籲結束這些在海外發生的暴力、破壞和死亡。

在他的發言之後，全場響起了長達40秒的掌聲和歡呼聲。 當他强忍淚水說話時， 公眾喊道：「你能行的，迪恩（潘正義的英文名字）！」

「就在今天早上，我從舊金山一位美籍巴勒斯坦裔的朋友那裡得知，」潘正義停下來擦眼淚說，他也有一定的猶太血統，「一夜之間，我的家人們（指猶太人）又有七人被殺，自10月7日以來，至少有100人（猶太人民）被殺。同時，猶太人仍然對10月7日的大屠殺感到震驚，這場屠殺實現了我們許多人最可怕的恐懼和噩夢。 」

盧凱莉和潘正怡一樣充滿情緒。「我必須，我必須！這是我的血液裡的，」她回憶起小時候在奧斯維辛集中營倖存下來的曾叔祖父前臂上的紋身數字，「我必須大聲疾呼，反對加薩大量無辜生命被殺害，其中包括近7000名兒童。」

「這項決議實際上沒有譴責任何人，」問責委員會的阿拉比（Samer Araabi）說。他在會議前代表阿拉伯資源和組織中心發表了演講。

阿拉比說：「停火需要各方高度合作，才能造就一種相互信任的過程，從而使局勢緩和。」

一系列社區團體以及舊金山巴勒斯坦和猶太社區的成員發表了公眾評論，希望該決議獲得通過。許多人穿著印有「立即停火」和「猶太人說停火」的T恤衫。

一位巴勒斯坦發言者表示：「當民選領導人加入和平呼籲時，這座城市對每個人來說都更加安全。」

猶太 巴勒斯坦 舊金山

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