屋崙動物收容所 狗安樂死率創新低

灣區不少機構希望愛心人士從收容所收養寵物。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 動物收容所（Oakland Animal Shelter）表示，從2023年1月到11月，接收3312隻狗，平均每天接收10隻狗，比2022年增加23%。儘管接收數量激增，但狗安樂死率為5.3%，是收容所歷史上最低。

屋崙動物服務局局長鄧恩（Ann Dunn）說，該局2023年面臨著一場危機，大量大型犬的湧入超出期接待能力。他曾與大家分享，將狗安置在小型狗舍的挑戰，「以及由於空間限制而考慮對可領養的狗實施安樂死的情況。」

鄧恩說，雖然工作總是充滿挑戰，但今年動物收容所的接收量卻達到了前所未有的高峰。從2023年1月到11月，接收3312隻狗，平均每天接收10隻狗。比2022年多了749隻，僅一年就增加23%。在志願者的不懈努力下，狗狗領養量從2019年的355隻、2022年的925隻，增加到今年的1325隻。自2020年6月推出大型犬寄養計畫以來，寄養數量激增，預計到年底寄養犬隻將達到1000隻或更多。截至目前，儘管接收數量激增，但狗安樂死率為5.3%，是屋崙動物收容所歷史上最低的。

鄧恩表示，今年早些時候，工作人員在動物服務局網站和Facebook頁面上推出一個頁面，重點介紹面臨最高安樂死風險的可領養狗，並為感興趣的人提供具體細節。被列為優先級別的狗，面臨著極大的壓力或領養障礙，如慢性疾病。如果在規定日期內沒有被領養、寄養或轉移，被列入最後期限的狗將被實施安樂術。「雖然令人心碎，但我們只是對五隻最後期限到期的狗，實施了安樂死。這在接收數量激增的情況下也算是一個小小的奇蹟。」

鄧恩說，其大型犬收容所收容約100隻大型犬，超過73隻的收容能力。截至目前，收容所有72隻大型犬，雖然每天平均有10隻狗進入收容所，收容所爆滿，但並沒有陷入危機。此外，有101隻狗住在寄養家庭。與緊張的收容所相比，寄養家庭為狗提供了一個更加輕鬆的環境。

鄧恩說，此前公布四隻最後期限到期的狗，Ruefuss、Liv、Obi和Zaki。牠們急需離開收容所，但現在該所已經取消了最後期限，因為有了更多的空間。

如果市民有興趣領養狗，請在每周四中午12時至晚上7時、周五至周日中午12時至下午3時的開放領養時間，完成領養程式。更多資訊請訪問：https://www.oaklandanimalservices.org/rescue-needed/