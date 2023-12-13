APEC峰會前 舊金山清除16%帳篷、35%車屋

舊金山為迎APEC清掃遊民營地，但庇護所床位卻未見增加。（美聯社）

上個月舊金山 為主辦亞太經合組織（APEC）期一周的峰會做準備期間，許多居民注意到，市中心的無家可歸者營地突然減少了。但究竟有多少帳篷和車輛住所被拆除，以前並不清楚。

市府現在公布的新數據，讓人們對街頭明顯減少的人數有了一個規模上的了解。市緊急事務管理局（Department of Emergency Management）在11月22日進行的帳篷和車輛統計顯示，從7月到11月，帳篷減少了101頂，車輛減少了365輛。帳篷減少了16%，有人居住的車輛（如休閒車）減少了35%。聯合國廣場（United Nations Plaza）和裴洛西聯邦大樓（Nancy Pelosi Federal Building）周圍地區的帳篷數量和毒品活動，也有所減少。

但該市的遊民 問題部門表示，未見為此次會議增加的任何庇護 所床位，也沒有看到安置人數的增加。不過，舊金山市在APEC會議的前一天開放了擁有30個床位的年度冬季庇護所。

在周一提供給「舊金山標準報」（San Francisco Standard）的一封電子郵件聲明中，緊急事務管理局辯稱，帳篷和車輛的減少並不是與APEC有關的結果。該部門將此歸功於正在進行的庇護所安置工作、對販毒和吸毒者的逮捕以及10月份發布的新法律指南，該指南允許警方在某些情況下執行反露營法。

2020年4月疫情開始時，全市街道上可見的露營地數量達到頂峰，當時該市統計的帳篷數量為1108頂。根據季度統計，2020年10月，該市的車輛住所數量達到創紀錄的1335個。

今年，舊金山市的遊民露營地數量逐漸增加，在11月的統計發現數量減少之前，已達到609頂帳篷以及1058輛有人居住的車輛。根據聯邦授權的最新「時間點」（point-in-time）統計，每晚都有超過4000人露宿街頭。

遊民權益倡導者表示，營地數量與遊民人數並不相符。特別是，遊民的家庭不太可能被統計到，因為他們可能幾人一起蜷縮在沙發上或車輛裡。

截至周一（11日）下午，全市單身成年人庇護所等候名單上有417人。與此同時，截至上周三（6日），有238個遊民家庭正在等待進入舊金山的家庭庇護所，其中包括363名兒童和323名成人。