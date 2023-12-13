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舊金山市府：遊民安置率 較5年前增70%

記者李怡／舊金山報導
德隆地區夜間在街頭的遊民。（記者李怡╱攝影）
德隆地區夜間在街頭的遊民。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政府12日發布數據顯示，2023財年（2022年7月至2023年6月），有3600遊民被安置在永久支持性住房中，且獲得快速安置，安置率較2017年增加了70%。

在本財年（2023年7月至2024年6月），舊金山將持續照顧無家者。自2018年以來，舊金山已通過城市計畫幫助超過1萬3000個家庭擺脫無家可歸狀況。不包含庇護所計畫和獲得臨時住房的數千人。

對於市府發布的數據，華裔居民趙霆方表示，遊民的安置率既然提升至70%，但是每次從華埠出行路過田德隆地區時，看到遊民數量有增無減少。舊金山市中心散落在各街口的遊民也越來越多，非常靠近華人社區，使得大家內心沒有安全感。

為此舊金山市律師辦公室回應稱，目前舊金山統計的數據是來自非自願遊民。街頭流落者為自願遊民，目前正在與法院協商如何安置自願遊民的問題。

舊金山市長布里德(LondonBreed)說：「舊金山繼續專注於幫助人們離開街頭並獲得庇護和治療。只有住房和長期穩定的居所，才能讓舊金山在應對遊民問題方面取得進展。感謝市政府工作人員和非營利合作夥伴，為幫助擺脫遊民所做的工作。新的一年我們將繼續致力於解決遊民所帶來的挑戰。」

為解決應對無家可歸問題，舊金山市在2020年7月，啟動了遊民恢復計畫，其中包括增加1500個支持性住房的建設目標。三年內舊金山將這一目標翻倍實現，增加了3000個新住房單位。該項目得到了當地資金與州長房匙計畫（Homekey）項目州府資金的支持。

舊金山實施了多項策略來填補其永久支持性住房組合中的空缺，包括新的「街道到家」計畫，加快了直接從街道搬入住房民眾的住房安置過程。

還有擴大交通援助計畫。舊金山過去只為一小部分遊民購買車票，目前透過兩個部門提供給更廣泛人群。這項支持項目不僅鼓勵遊民買票回家，且在到達目的地後可獲得財務支持。所有這些計畫都為支持更多人擺脫無家可歸狀態。

舊金山遊民和支持性住房部門執行董事麥斯巴頓（ShireenMcSpadden）說：「在布里德市長領導下，舊金山實現了這一非凡的里程碑時刻，成功地將成千上萬的無家可歸者轉變為可持續住房居住者。舊金山市提供了穩定的住房，為那些想要擺脫無家可歸的民眾提供條件。」

舊金山 遊民 庇護

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