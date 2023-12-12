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灣區捷運明年元旦起 漲價5.5% 低收入、65歲以上最高享62.5%折扣

記者李怡／舊金山報導
明年元旦起灣區捷運票價將上漲5.5%，低收入者享有折扣。（美聯社）
明年元旦起灣區捷運票價將上漲5.5%，低收入者享有折扣。（美聯社）

灣區捷運（BART）11日宣布，明年元旦起灣區捷運票價將上漲5.5%，低收入者、5歲至18 歲青少年、65歲以上長者享有折扣。調整後的平均票價為4.43元，平均上漲23美分。

根據BART提供的數據顯示，從柏克萊市中心到舊金山Embarcadero站的12哩行程將上漲25美分，達到4.75元。從 Antioch到Montgomery Street的45哩行程，票價將上漲40美分，達到8.6元。這次的票價上漲是BART董事會在今年6月的預算投票中通過。

本次的票價上漲是基於通貨膨脹的原因。灣區捷運計畫在兩年內兩次上調票價11%。這次2024年1月上調5.5%， 2025年1月再次以相同的幅度上調第二次。

為照顧低收入居民乘車，公車卡Clipper START為年齡在19-64歲、收入低於聯邦貧困線200%的灣區居民提供折扣。在票價上漲的同時，低收入乘客的折扣也將從20%增加到50%。根據聯邦衛生與公眾服務部的數據，對於一口之家，人均最高收入為2萬9160 元，即有資格享有折扣。對於四口之家來說，收入上限為6萬元可享折扣。BART還為5歲至18歲、持有Youth Clipper卡的乘客提供50%的折扣。65歲及以上的老年人使用Senior Clipper卡可享62.5%的折扣。

票價調整之際，BART 還想出多重增加收入，避免損失的策略，例如在包括西屋崙站在內的多個車站安裝防逃票安全門等。目前BART面臨嚴峻的財務困境，因客流量一直難以恢復到疫情前水準。根據報告，11月BART乘客量是2019年同月水準的37%。

灣區捷運與舊金山交通局這兩家公共交通機構的預期財政赤字，佔灣區全部公共交通機構赤字總和的三分之二。加州參議員威善高表示，紓困金應優先分配給乘客量和需要量最高的營運機構。

公共運輸機構得到紓困金的前提是需要改善逃票漏洞，以及包括灣區27家公共交通機構統一指標系統、整合票價結構和協調服務時間表。為此灣區捷運已開始統一由紙質車票改為交通一卡通(Clipper Card)。

支持資金預算是來自州府的交通紓困金和三億元地區運輸基金，將透過管理灣區九縣公車運輸的「大都會交通委員會」(MTC)發放，直到2026財年。

灣區 低收入 紓困金

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