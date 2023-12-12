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簡化審批程序 金山市議會通過新住房政策

記者李怡／舊金山報導
根據立法，舊金山聯合廣場將成為住宅、辦公、購物等居民複合式生活園區。（記者李怡╱攝影）
根據立法，舊金山聯合廣場將成為住宅、辦公、購物等居民複合式生活園區。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德曾表示，舊金山需要更多住房。要達到這一目的，就需要減少程序上的諸多障礙。舊金山市議會日前批准了布里德提出的立法，取消不必要的住房審批程序和聽證會議，並刪除不必要的法規和限制，以擴大住房激勵計畫，加速房屋審批建設。

布里德還曾提出公投案，擬提供新稅收優惠鼓勵辦公大樓改為住宅，增加市內房屋供應。若提案獲選民通過，將免除交易金額逾2500萬元最高6%的轉讓稅。免稅額將適用於符合資格的項目，且限於500萬平方呎。布里德說，如可清除辦公樓改住宅樓的障礙，將有望把市區內的空置辦公樓改為可負擔性住房，並帶動市區內的經濟繁榮和發展。

州長紐森辦公室曾發文表示，如按照以往舊金山的住房審批和建設速度，將沒有可能實現2031年完成建造超過8萬2000套新房的建設目標。但實現這一建設目標，對解決舊金山的住房緊張問題至關重要。舊金山每年必須新增1萬多套新住房，其中包括5800多套經濟適用房。

為了解決幾十年來，阻礙舊金山建造更多住房的第一步。目前舊金山市領導與加州州府已在密切合作，著手解決這個問題，並實施有效的解決方案。

上周舊金山市議會通過的新住房政策，消除障礙並提高建房政策透明度的監管措施，包括了附有實施時間表的18項必需行動和10項建議行動，為舊金山住房建設障礙肅清了道路。如消除規畫審查中的自由裁量權和主觀性，改革地方行政申訴程序，加快並規範授權後許可，提高住房審批流程的問責制和透明度。 

住房政策和實踐審查的依據是柏克萊加大城市與區域發展研究所的學術調查，包括深入的數據分析、訪談以及來自不同角色的眾多利益相關者的回饋。

舊金山的地方政治以及與州住房法不一致的政策和做法，對當地的住房建造產生了負面的影響。2022年末，加州住房和社區發展聽(HCD) 住房問責部門(HAU) 宣布，將與柏克萊加大區域發展研究所等機構合作，分析舊金山的住房審批政策和做法造成了代價很高的延誤。

舊金山 柏克萊加大 加州

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