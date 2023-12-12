簡化審批程序 金山市議會通過新住房政策

根據立法，舊金山聯合廣場將成為住宅、辦公、購物等居民複合式生活園區。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德曾表示，舊金山需要更多住房。要達到這一目的，就需要減少程序上的諸多障礙。舊金山市議會日前批准了布里德提出的立法，取消不必要的住房審批程序和聽證會議，並刪除不必要的法規和限制，以擴大住房激勵計畫，加速房屋審批建設。

布里德還曾提出公投案，擬提供新稅收優惠鼓勵辦公大樓改為住宅，增加市內房屋供應。若提案獲選民通過，將免除交易金額逾2500萬元最高6%的轉讓稅。免稅額將適用於符合資格的項目，且限於500萬平方呎。布里德說，如可清除辦公樓改住宅樓的障礙，將有望把市區內的空置辦公樓改為可負擔性住房，並帶動市區內的經濟繁榮和發展。

州長紐森辦公室曾發文表示，如按照以往舊金山的住房審批和建設速度，將沒有可能實現2031年完成建造超過8萬2000套新房的建設目標。但實現這一建設目標，對解決舊金山的住房緊張問題至關重要。舊金山每年必須新增1萬多套新住房，其中包括5800多套經濟適用房。

為了解決幾十年來，阻礙舊金山建造更多住房的第一步。目前舊金山市領導與加州 州府已在密切合作，著手解決這個問題，並實施有效的解決方案。

上周舊金山市議會通過的新住房政策，消除障礙並提高建房政策透明度的監管措施，包括了附有實施時間表的18項必需行動和10項建議行動，為舊金山住房建設障礙肅清了道路。如消除規畫審查中的自由裁量權和主觀性，改革地方行政申訴程序，加快並規範授權後許可，提高住房審批流程的問責制和透明度。

住房政策和實踐審查的依據是柏克萊加大 城市與區域發展研究所的學術調查，包括深入的數據分析、訪談以及來自不同角色的眾多利益相關者的回饋。

舊金山的地方政治以及與州住房法不一致的政策和做法，對當地的住房建造產生了負面的影響。2022年末，加州住房和社區發展聽(HCD) 住房問責部門(HAU) 宣布，將與柏克萊加大區域發展研究所等機構合作，分析舊金山的住房審批政策和做法造成了代價很高的延誤。