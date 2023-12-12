屋崙美容店遭劫 昂貴儀器被盜

三名蒙面劫匪進入商場，將大樓郵箱撬開後盜走了所有信件。（鄺偉提供）

屋崙華埠 一家美容店11日凌晨遭到劫匪洗劫，價值2萬元的儀器被盜，店內小保險 箱也被偷走。相比對岸舊金山市零售盜竊犯罪下降75%，屋崙卻有不降反升的態勢。華埠進入12月以來更是發生一系列嚴重的治安事件，這不僅給當地社區帶來困擾，更讓受害的小商業主心灰意冷。

被盜美容院位於屋崙永旺商業中心（Excellent Commercial Center）。監控顯示11日凌晨1時左右，三名蒙面劫匪進入商場，將大樓郵箱撬開後盜走了所有信件。

藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉介紹，永旺商業中心聚集多家華人經營的小商業，包括旅行社、餐館、美容院等。被盜美容院除丟失貴重儀器外，存有百餘元現金的小保險櫃也被搬走，現場一片狼藉。

「現在的盜竊犯罪變了性質，不限於現金，貴重儀器也成為目標。」鄺偉表示，如今商家普遍有防盜意識，不在店內存置大額現金，通常只有一些維持正常經營的散錢，所以盜匪將目標看向貴重儀器。「價值兩萬元的美容儀，三四千元銷贓肯定賣得出去，機器也很難被識別追回。」

屋崙華埠3日發生婦孺被持槍搶劫的惡性治安事件，零售盜竊不降反升，加派警力成為社區一直以來的呼聲。為引起城市領導者的重視，屋崙華埠商會等社區組織近期邀請第二區市議員勵琪（Nikki Bas）來到華埠，了解社區真實情況。