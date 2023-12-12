房屋整修失火 舊金山女子跳樓受傷

舊金山 市共濟會街(Masonic Avenue)11日清晨發生三級火警，消防隊出動大批車輛人員滅火，並在房子後面發現一名受傷的女子，她從三樓跳到地面撿回一命，但也因此受重傷住院，公共衛生局藉機呼籲民眾，要至少有兩條火災的逃生路線以免被困或必須跳樓。

舊金山消防局的巴克斯特隊長(Captain Jonathan Baxter)指出，11日清晨3時15分左右911調度員接到報案電話，指出共濟會街700街段的一棟雙拼住宅(duplex)起火，消防隊在幾分鐘之內就到達火場，但是火勢已經到失控的地步，消防局宣告為三級大火(three-alarm blaze)，一共出動了31輛消防車和100多名消防員，消防隊在房子後面發現一名跳樓受傷的女子。

這時火勢已經延燒到左邊和右邊的雙拼住宅，消防隊前後花了三個小時才把火完全撲滅。消防局表示，起火的那棟雙拼住宅正在進行大規模整修，市政府所發的營建許可證上說那是耗資15萬元的工程，那位跳樓的女子是整修屋的屋主，雙拼屋另一邊的屋主也受重傷，她或他可能是未能及時逃出被火燒傷。

三棟雙拼屋一共有六個單位，總共有九位市民住在其中，除了住院的兩人以外，其他七人被紅十字會(Red Cross)安排了臨時的住處，並派有專人照顧這些被迫離開家園的人的醫療與財務需求。

巴克斯特指出，消防局已開案調查這宗火災的起因，正式的報告可能要好幾周之後才會出爐，目前還不知確切的原因，但整修屋因為有曝露的電線和容易起火的材料等，發生火災的機率比較高。

他藉機告訴市民應該檢測 自家的火災警報器(fire alarm)和一氧化碳警報器(carbon monoxide alarm)，最好每半年換新電池。另外，他表示每戶住宅的每個房間，都應該至少有兩條逃生路線，譬如房間門外的走廊已經失火，那麼從窗戶逃生是另一條路，但如果像那位跳樓女子一樣房間在三樓，那就應該事先準備好繩梯，打開窗戶把繩梯放下，就不需要跳樓了。