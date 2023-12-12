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南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
小偷有備而來，用專業的器具將鐵製底座切開，現場只留下信箱鎖在水泥的的基座。（受訪者提供）
小偷有備而來，用專業的器具將鐵製底座切開，現場只留下信箱鎖在水泥的的基座。（受訪者提供）

灣區不法偷竊行為日益增多。正值年關將近，許多重要的支票報稅資料都會在這個時候寄出。宵小也同時覬覦民眾家中的信箱，不僅偷竊包裹，還偷竊信件。包裹遭到偷竊損失的是財物，但是遺失含有重要身分訊息的郵件，則將會造成更多的損失或不方便。日前南灣就發生社區信箱整座被搬走的偷竊事件。

居住南灣陳太太所居住的社區，收件方式是屬於社區統一提供信箱，所有住戶的信箱都是統一放置。日前在凌晨時分，社區就遭遇歹徒偷竊信箱的不法行徑，有一座約20戶住戶信件的金屬製社區信箱，整座被歹徒直接搬走。歹徒使用專業器材將信箱從底座切開。本來歹徒想要偷走社區的三座信箱，怎料第一座郵箱扛上車後就已經滿了，無法載下第二、三座信箱，剩餘的信箱才免於被竊的下場。

遭遇信箱被竊的陳太太無奈地說：「我的損失就是從政府重新申請的工作卡，當天沒有去拿，結果就被歹徒一起偷走。」她希望能提醒民眾，這個些偷竊行為真的防不勝防，一定要每天收信，因為不知道哪天信箱都有可能被搬走。

一般信件偷竊行為，都是只有撬開信箱偷竊信件而已。陳太太社區發生的是少見的信箱整座被盜走，不僅損失了私人郵件，還要處理沒有信箱的收件窘境。少了收件的信箱，現在陳太太只能親自到郵局領信件，遇到排隊人龍也只能等候，即便因此收信變很麻煩也別無他法。

她說，依照社區之前補上新信箱的時間表，一個信箱去年被偷了，到現在新的還沒來。另一個新信箱大概也是將近要一年的時間，而自己的信箱什麼時候能補上也是未知數。

陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）
陳太太社區原有三座信箱併排，如今圖右側的信箱已整座被切開底座偷走。（受訪者提供）

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