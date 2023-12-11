美國南京學會祭悼張純如 義工清掃紀念公園

美國南京學會是宣傳南京文化的華人華僑社團。（記者徐蓓蓓／攝影）

美國南京學會10日在聖荷西 張純如紀念公園舉行公祭、祈願和平並同時進行義工活動，清掃維護公園。張純如的母親張盈盈出席了當天的活動，勉勵年輕的義工們勿忘歷史，珍惜和平。

張純如紀念公園石碑。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西張純如紀念公園由前加州眾議員 朱感生於2015年倡議提出冠名，並獲得全票通過。最終於2019年建成使用。公園入口處的石碑鐫刻了張純如的名言：「請相信『一個人的力量』。一個人就可以對世界做出巨大的改變。」

張純如生於美國，祖籍江蘇淮安，是已故著名美籍華裔歷史學家和作家。因為英文歷史著作「南京暴行：被遺忘的大屠殺（The Rape of Nankin)」而聞名。該書是第一部以美國大眾為對象的關於南京大屠殺的歷史敘事著作，被認為一定程度上補足了西方國家對南京大屠殺的認識。

南京學會舉辦南京大屠殺受難者祭奠。（記者徐蓓蓓／攝影）

南京學會會長鄭天表示，當天有40多位義工參加活動。很多青少年不僅熱心公共服務，也參與對張純如和南京歷史的認知和宣傳。未來會繼續延續定期維護公園和祭奠的傳統。

美國南京學會10日在聖荷西張純如紀念公園舉行公祭、祈願和平，並進行義工清掃維護公園活動。（記者徐蓓蓓／攝影）

美國南京協會是總部設在矽谷並覆蓋全美的非營利組織。學會以南京文化為核心，連結在南京出生、生活或工作過的華人華僑，同時也吸引對南京文化感興趣的其他族裔人士。學會目前擁有超過500名會員，多為分布在舊金山、紐約、波士頓、洛杉磯等主要城市的高學歷青年。每年舉辦南京大屠殺遇難者紀念、摜蛋比賽及南京美食分享會等活動。旨在與美國的南京文化愛好者共享南京情懷、共同緬懷南京記憶。