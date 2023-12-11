金山市場街無車化 人也不見了 改造計畫變燙手山芋

市場街無車化是否扼殺了舊金山最重要大道的生機，引發爭議。（美聯社）

據舊金山 標準報（San Francisco Standard）報導，四年前，舊金山做出了一個史無前例的決定：作為改善公共安全和改造舊金山最重要交通幹道市場街（Market Street）的宏偉努力的一部分，禁止私家車駛入這條標誌性大道的東段。

一項耗資6億元、名為 「更好的市場街」（Better Market Street）的基本建設項目，承諾打造一條未來主義林蔭大道，在高架人行道上為自行車和滑板車提供安全緩衝，將小輪車與快速公交線路、老式有軌電車及行人隔開；地面下將有BART列車繼續穿梭於城市和海灣之間。

2019年的舊金山正處於繁榮時期，資金充裕的科技行業讓市中心的商業租金 一路飆升。該項目在2020年初啟動六周後，疫情 關閉了舊金山。 2020年10月「更好的市場街 」暫停了。

該項目設想分為三個階段。但除了對第五街和第八街之間市場街的三個街區進行適度改善外，預計明年夏天完工的資金已經蒸發。市政部門現在把解釋項目出錯原因的責任像燙手山芋一樣推給了其他部門。

如今，與舊金山的宏偉承諾相比，地面上的景象幾乎不可同日而語。在疫情之前，市場街幾乎在任何時間都是一個熙熙攘攘的活動中心，每天有50多萬人在這條大道上行走。現在，是的，汽車從市場街消失了。但人也不見了。

市政廳內外有不少人悄悄承認，在疫情後的世界裡，「更好市場街 」已不再有意義，通貨膨脹和工期延誤導致成本膨脹，稅收的減少使公交公司在財政懸崖上徘徊，公交線路也面臨著消失的危險。

就通勤時間而言，市場街禁止私家車通行，計程車仍可通行。與此同時，通勤客流的急劇下降和人流量的減少也導致了以市場為中心的聯合廣場（Union Square）及其周邊地區的商業急劇萎縮。當地企業家也表示，市場街 「無車化 」的舉措嚴重損害了他們的生意。

隨著 「更好市場街 」項目的未來懸而未決，以及疫情後的現實情況逐漸清晰，許多人都在懷疑是否值得繼續進行第二和第三階段的工作。也許把時間花在重新設想舊金山、重新激活一個更有活力的市中心核心區这样的目標上會更好。

市長布里德（London Breed）的發言人克里坦（Jeff Cretan）說，資金將是 「更好市場街 」項目的決定性因素，但「目前還沒有決定下一步該怎麽做」。