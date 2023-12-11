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南京大屠殺86周年 灣區華人公祭 追索日本戰爭罪行

記者王子涵／舊金山報導
左起南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真、前會長史考特博士、張純如的母親張盈盈。(記者王子涵／攝影）
左起南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真、前會長史考特博士、張純如的母親張盈盈。(記者王子涵／攝影）

南京大屠殺86周年之際，舊金山灣區華人、華僑10日在華埠中華文化中心舉行「悼念南京大屠殺死難同胞國家公祭日2023南京祭」活動，以紀念遭日軍屠殺的30萬同胞，追索日本戰爭罪行，呼籲全人類謹記歷史教訓，維護世界永久和平。

活動以退伍軍人儀仗隊護旗入場開始。(記者王子涵／攝影）
活動以退伍軍人儀仗隊護旗入場開始。(記者王子涵／攝影）

活動以退伍軍人儀仗隊護旗入場作為開始，現場200多位僑領向死難者共同默哀一分鐘。隨後，來自小紅花畫園的學生朗誦詩歌「回家」：「今天就是在今天，我要告訴你親愛的媽媽，這是一個不可忘記的紀念，這是一莊不可迴避的屠殺。」

張藍真說︰「堅持為受害者聲張正義的信念會繼續下去。」(記者王子涵／攝影）
張藍真說︰「堅持為受害者聲張正義的信念會繼續下去。」(記者王子涵／攝影）

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真表示，12月13日為南京大屠殺死難者中國國家公祭日。在1937年的這一天，日本侵略軍攻佔首都南京，超過30萬中國同胞被屠戮殆盡，2萬名以上婦女被強姦，無數文物財寶被掠奪，南京城被徹底摧毀。

舊金山灣區華人華僑昨天舉行「悼念南京大屠殺死難同胞國家公祭日2023南京祭」活動...
舊金山灣區華人華僑昨天舉行「悼念南京大屠殺死難同胞國家公祭日2023南京祭」活動(記者王子涵／攝影）

「時日至今，日本政府仍未按照國際標準為戰爭行為道歉，也未向所有受害者做出賠償。而如今生還的老人正漸漸離開我們。」張藍真說，「堅持為受害者聲張正義的信念會繼續下去。」

南京祭是由南京大屠殺索賠聯盟、抗日戰爭史實維護會、舊金山灣區中國統一促進會、慰安婦正義聯盟共同舉辦。

中國駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅表示，今年標誌著中日和平友好協議的45周年。在中日四個重要政治文件的指導下，中日兩國關係齊頭並進，為兩國人民帶來福祉，為地區和平和穩定做出貢獻。在國際關係緊張的變化中，中日關係再次來到交叉口，歷史問題是政治關係的基礎。「我們希望日方回歸締約初衷，銘記歷史教訓，確保中日關係政治根基不受損，不動搖。」鄒永紅說。

現場200多位僑領向死難者默哀一分鐘。(記者王子涵／攝影）
現場200多位僑領向死難者默哀一分鐘。(記者王子涵／攝影）

抗日戰爭史實維護會會長李玲表示，南京祭活動是追悼3500萬在抗日戰争中死難的軍民同胞，更是效仿抗戰精神，不允許日本竄改二戰的侵略史，要求日本政府對中國和其他遭到迫害的國家和人民道歉、賠償、建館、立碑。

今年還向南京大屠殺索賠聯盟前會長史考特博士（Dr. Rodger Scott）頒發第二座以美籍華裔歷史學家、社會活動家、作家張純如命名的人道主義獎。張純如母親張盈盈為史考特博士頒獎，感謝多年來對南京大屠殺史實的保護和宣傳。

舊金山日華裔縣警長宮本(右)表示，人們必須銘記歷史，以積極的方式繼續生活。(記者...
舊金山日華裔縣警長宮本(右)表示，人們必須銘記歷史，以積極的方式繼續生活。(記者王子涵／攝影）

當天到場的還包括舊金山灣區中國統一促進會會長李國宏、慰安婦正義聯盟執行會員施米茲（Grace Shimize）、舊金山灣區韓裔社區中心主席Jonathan Kim、舊金山市議員佩斯金、前加州參議員藍諾（Mark Leno）、法官貝格（Michael Begert）、湯普森（Patrick Thompson）、舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）、華裔選民教育委員會行政主任李志威等。

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