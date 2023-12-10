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紐森：美中關係「離婚」非選項 兩國須共享未來

記者劉先進／瓦卡維爾報導
州長紐森說，APAPA在加州多樣性、融合差異方面，扮演舉足輕重的角色。（記者劉先進／攝影）
州長紐森說，APAPA在加州多樣性、融合差異方面，扮演舉足輕重的角色。（記者劉先進／攝影）

加州州長紐森近來積極參與各種大型活動。紐森9日出席活動時特別提及出訪中國，以及今年舊金山亞太經合組織峰會（APEC）的心得，他說，幾周前在中國時他就說，對美中這兩個國家來說，離婚不是一個選項。雙方必須一起分享未來，「我知道有些人只想轉身離開，這最終不會推動我們的共同事業。」

推動亞太裔參政議政的亞太公共事務聯盟（APAPA）9日舉行全國團結日頒獎晚會暨尹氏莊園（Yin Ranch）30周年慶活動，600人到場，除了紐森，加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、華裔社區領袖尹集成（C. C. Yin）和夫人黃春芳（Regina Yin）、APAPA執行長尹立懷（Mary Yin Liu）及全國委員會主席約翰爾（Joe Johal）等參加活動。

州長紐森（左三）與尹集成（右三）、夫人黃春芳（左一）、尹立懷（左二）等合影。（記...
州長紐森（左三）與尹集成（右三）、夫人黃春芳（左一）、尹立懷（左二）等合影。（記者劉先進／攝影）

讚APAPA幫助加州多元化

紐森說，APAPA在加州多樣性、融合差異方面，扮演舉足輕重的角色。他表示，加州不僅是美國最大的州，也是最多樣化的州，27%加州人在外國出生，在這個少數族裔占多數的州，人們生活在一起，共同進步，愈來愈多跨越各種可以想像的差異進行交融，這是令人深感自豪的一點。

他說：「我們有能力跨越如此多的差異，共同生活，共同進步。這是我們的優勢，而不是劣勢。我們讚美多樣性，讚美偉大的加州，APAPA在這段旅程中扮演了重要的角色。」

推動亞太裔參政議政的亞太公共事務聯盟（APAPA）全國團結日頒獎晚會暨尹氏莊園（...
推動亞太裔參政議政的亞太公共事務聯盟（APAPA）全國團結日頒獎晚會暨尹氏莊園（Yin Ranch）30周年慶，9日舉行。（記者劉先進／攝影）

紐森說，他並非天真之人，他也知道19世紀70年代到80年代灣區發生何事，尤其是1882年排華法案政策，「美國並不完美。但我們從過去中吸取教訓，以堅韌不拔的精神努力做得更多更好。」

紐森特別提及出訪中國的經驗，以及今年舊金山APEC心得。他說，幾周前在中國時就說，對美中這兩個國家來說，離婚不是一個選項，雙方必須一起分享未來。「我知道有些人只想轉身離開，這最終不會推動我們的共同事業。」

他說，很榮幸在中國十幾天訪問中，能與中國國家主席習近平、副主席韓正、外交部長等對話，在他擔任舊金山市長時，老朋友韓正曾擔任上海市長，「建立關係很重要，人民很重要，外交很重要。之前一周半的時間，我有機會與來自全球各地的26位外國領導人，一起參加APEC會議。更加強了加州作為通往亞洲和太平洋島嶼的門戶的地位。我們為加州感到自豪。」

現場表彰APAPA全國多個分會負責人，尹集成也收到一個紀念籃球。（記者劉先進／攝...
現場表彰APAPA全國多個分會負責人，尹集成也收到一個紀念籃球。（記者劉先進／攝影）

APAPA也是紐森誇讚的組織。APAPA創辦人尹集成是北加知名的「麥當勞大王」，不僅在商界成功，還和志同道合的朋友共同創立APAPA，推動亞太裔在美國的公共事務參與，贏得主流社會的認可。APAPA在全國有50多個分支，尹集成和夫人黃春芳一手創立尹氏莊園，在2020年LNX山火中被部分燒毀，但隨後又重建，此次活動在社區中心「The Pavilion」舉行，現場還表彰了全國多地的分會負責人。

尹集成說，華人也將繼承200年來移民美國的先輩志向，推動自由民主、平等公平等美國價值觀，將美國這個家園建設得更好。美國歷史中有不少挑戰，比如最近有仇恨亞裔風潮，有的州出台法律限制華人買房。但挑戰也是機遇，讓華人可以團結亞裔和其他族裔，為美國價值觀戰鬥。

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