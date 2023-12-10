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眾議員羅達倫節日開放日 與選民交流、表彰社區貢獻者

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
羅達倫也藉開放日活動的機會，進行了一系列表彰，認可社區中傑出的人士或組織在過去一年中的貢獻。（記者葛歆睿／攝影）
羅達倫也藉開放日活動的機會，進行了一系列表彰，認可社區中傑出的人士或組織在過去一年中的貢獻。（記者葛歆睿／攝影）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）12月8日傍晚在聖他克拉拉市特里頓藝術博物館（Triton Museum of Art）舉行節日開放日（Holiday Open House），與選民交流互動，傾聽選民聲音，了解選民需求，並表彰年度社區傑出人士和組織。聖荷西、聖他克拉拉、庫比蒂諾、密爾沃比達、桑尼維爾市等多位民選官員出席活動。

節日開放日是羅達倫上任以來每年年底必備節目，以往都在他位於庫比蒂諾的選區辦公室舉行。但因為參與人數眾多，辦公室附近停車位有限，今年搬到了特里頓藝術博物館。當日現場有近兩百人，座無虛席，很多人更是站了整場。

羅達倫在周五傍晚的節日開放日上多次提到，他是為選民們工作，納稅人支付他工作，並強...
羅達倫在周五傍晚的節日開放日上多次提到，他是為選民們工作，納稅人支付他工作，並強調公民參與對於民主制度的重要性。（記者葛歆睿／攝影）

羅達倫表示，看到這麼多人讓他感到欣慰，尤其是在年底這個特殊的時間。「我們希望要了解社區正在發生的事情，同時讓民選代表承擔責任，」他說，「我們需要彼此，需要一個強大的社區。」

羅達倫多次提到，他是為選民們工作，納稅人支付他工作，並強調公民參與對於民主制度的重要性。他指出，希望透過活動，讓選民們有機會表達自己的任何看法和感受，同時了解系統、獲得訊息 、接受教育，並知道什麼樣的問題該向誰求助，以便政府即時提供幫助。

羅達倫在活動上邀請選民領取卡片，並在上面寫下任何有關加州立法的想法。他承諾，他和團隊一定會給予回饋，還透露過去五年就有先例，根據選民在活動上提供的想法擬定法案，並最終被州長簽署，包括前任州長布朗和現任州長紐森。

羅達倫邀請選民領取卡片，並在上面寫下任何有關加州立法的想法。（記者葛歆睿／攝影）
羅達倫邀請選民領取卡片，並在上面寫下任何有關加州立法的想法。（記者葛歆睿／攝影）

羅達倫也藉開放日活動的機會，進行了一系列表彰，認可社區中傑出的人士或組織在過去一年中的貢獻。其中西谷-米慎社區大學區（West Valley-Mission College District）學區委員Anne Kepner為年度最佳女性，Pineapple Thai為年度最佳小企業，Bill Wilson Center、Sunnyvale Community Services、和West Valley Community Services為年度最佳非營利機構，Benefit Tommorow為年度最佳機構、Mary Griggle為年度最佳社區倡導者。

當日出席活動的民選官員有聖他克拉拉市長Lisa Gillmor、副市長Kevin Park、市議員Kathy Watanabe、Sudhanshu Jain、Raj Chahal、Anthony Becker，桑尼維爾市長Larry Klein、庫比蒂諾副市長Sheila Mohan，以及多個學區的學區委員。

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