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山景城計畫重啟機器人派送 擴大服務範圍、設備升級

記者徐蓓蓓／山景城報導
山景城疫情期間開始應用機器人派送。（Bill Nino/Unsplash)
山景城疫情期間開始應用機器人派送。（Bill Nino/Unsplash)

機器人派送服務一直是南灣矽谷山景城市中心的一景，雖然之前因為試點項目中止而結束，不過近期又有不少公司主動尋求機器人自動派送服務的合作，山景城可望恢復這項服務，且範圍比以前更大更快。

機器人派送服務最早起源於Google公司與山景城圖書館，兩方合作展開「機器人自動圖書派送服務」，為期三個月。後來新冠疫情來襲，山景城與星艦科技（Starship Technologies）合作，再次啟動自動派送服務，在居家防疫期間，餐館和日用品店使用機器人將食物派送到居民手中。

隨著疫情結束，機器人派送的試點項目也中止。但是有不少公司主動尋求自動派送服務方面的合作，所以山景城正考慮恢復這一項目。根據最近的一條城市備忘錄顯示，新升級的機器人會比以前更大更快。

早期機器人移動速度大約每小時4哩，且只能在人行道行進，過馬路需要人類輔助。項目升級後，山景城考慮將機器人在自行車道和路肩的移動速度提升到每小時20哩。另外，新的機器人重量也將超過100磅，比之前的型號大許多。

為確保安全，山景城將要求商家在最初六個月營運中，將完全自動化的機器人與電腦操控的配對，同時使用探頭在人類輔助下導航。

山景城經濟活力經理郎約翰（John Lang）表示，過去曾發生機器人在狹窄人行道上沒有讓路行人等事情，經過人類輔助後，可以讓機器學會如何更好地處理此類情況，重點是機器人要給行人讓路，而不是行人給機器人讓路。

他表示，其他在安全方面的升級，包括使用此項服務的商家必須在本地有店面，並且始終有一位聯絡人可以即時響應執法行動。

山景城還要求機器人公司在機器上增添更多性能指標，例如完成派送服務的總數，與民眾互動或衝突的次數，以及相關數據，例如估計碳排放減少量及常用路線熱點地圖、有關道路狀況等基礎設施問題的提示。

郎約翰說，性能指標可以幫助城市更佳理解機器的使用情況及性能，還能幫助城市向永續發展的目標更進一步。

升級後的機器人派送項目會被送呈單車、行人諮詢委員會和公共事業委員會，然後在2024年春季提交給市議會。

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