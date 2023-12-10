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130萬人沒保險 加州健保籲民眾投保

記者楊逸辰／舊金山報導
索尼博士（中）強調，加州健保最重要的就是投保者可以接受免費健康檢查。（記者楊逸辰／攝影）
索尼博士（中）強調，加州健保最重要的就是投保者可以接受免費健康檢查。（記者楊逸辰／攝影）

加州仍有130萬人沒有保險，且也沒有定時檢查身體健康，讓自己權益受損。加州健保（Covered California）和華人保健計畫（CCHP）為了鼓勵民眾登記投保，12月9日聯手在舊金山東南社區中心（Southeast Community Center）舉辦「聯結你我，彌合差距」社區健康展覽會。

這次的社區健康展覽會同時也是加州健保公開登記（Open-Enrollment）倡議的一部分，特別關注一些被忽視的社區，尤其是舊金山東南地區的灣區獵人角（Bayview-Hunters Point）和鄰近的訪谷區（Visitacion Valley），這兩區由大量非裔、亞裔人口組成，是舊金山服務最不足、最容易被忽視的兩個社區。

這次活動目標在彌合社區成員和負擔得起的醫療保健間的差距，與2024年加州健保公開登記的主題一致。加州健保首席醫務官索尼（Monica Soni）博士、CCHP執行長盧永聲皆出席活動。

「聯結你我，彌合差距」社區健康展覽會由CCHP執行長盧永聲出席活動。（記者楊逸辰...
「聯結你我，彌合差距」社區健康展覽會由CCHP執行長盧永聲出席活動。（記者楊逸辰／攝影）

索尼在會場上談到她的混血背景。她說，她的父親來自印度、母親來自牙買加，他們都沒有健康檢查的習慣，索尼需要時常提醒和鼓勵他們去參加檢查。她的父親曾因一次心臟病發作被送入加護病房（ICU），幸虧他及時接受到優秀的治療，生命得以保全。

索尼說：「我那時思考，他怎麼會發生這種事？其中原因之一就是他沒有時常去接受健康篩查，確保我們能夠及時發現他的健康隱患。他沒有做到，導致發生這樣的事，他被送入了ICU。」

加州健保首席醫務官索尼（Monica Soni）博士分享經驗。（記者楊逸辰／攝影...
加州健保首席醫務官索尼（Monica Soni）博士分享經驗。（記者楊逸辰／攝影）

索尼強調，加州健保的重要組成部分，便是投保者可以接受免費健康檢查服務，包括乳腺癌、大腸癌、糖尿病、高血糖等重要的健康檢查，「其中大部分免費，少數不免費的服務也會收到政府大量的補貼和加州健保的支持。」

索尼表示，30%至40%的投保者從不參與健康檢查服務，但是數據表示顯然健康檢查會令疾病惡化的風險降低，「你不知道到底會發生什麼事。」

除此之外，索尼提醒大家，要及時檢查自己的白卡是否到期，去加州健保官網CoveredCA.com咨詢是最簡單的方法。

目前仍有130萬多加州民眾尚未投保，而且他們有資格透過加州健保或Medi-Cal獲得財務援助。加州健保鼓勵想投保的人們在12月31日前登記，以確保能在2024年獲得全年保障。

加州 健保 索尼

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