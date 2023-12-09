睽違3年 德國聖誕市集回歸山景城廣場

2023年德國聖誕市集擺脫疫情陰霾，9日即將重回山景城市政廳廣場舉辦，主辦方預計1.5萬名遊客參與。（主辦單位提供）

德國 聖誕市集（German Holiday Market）堪稱南灣最有歐式風格的聖誕市集，由於2020年爆發的新冠疫情 影響，市集取消舉辦或是改換到有封閉出入口的場地舉行，今年終於回歸山景城市政廳廣場舉辦，將在今（9）日登場，讓灣區居民再度體驗濃濃歐式風格的一日限定聖誕市集。

德國聖誕市集是由德國矽谷國際學校（The German International School of Silicon Valley ,GISSV）舉辦，活動工作人員皆為志工組織，連動了許多南灣德國社團協助。市集舉辦歷史悠久，每年都有逾1萬名遊客前來朝聖參與。新冠疫情爆發前，德國假日市集都會在山景城的市政廳前廣場舉行，將山景城的主要街道卡斯楚街（Castro street ）封街與民眾熱鬧過聖誕。

但2020年疫情爆發後，德國聖誕市集為了民眾的健康安全，市集改以取消或是更換場地，2022年改到Caltrain車站旁的停車場，以封閉出入口的方式，逐一檢查入場民眾的新冠疫苗 卡與健康狀況，當時光是排隊進場至少要等候一個小時，改到停車場的舉辦方式，也讓市集少了街道熱鬧的氣氛。

曾經到訪過疫情前的德國聖誕市集的南灣居民吳先生表示，聖誕市集到了晚上會有許多聖誕燈飾，熱鬧精緻的歐式小攤位，讓市集蠻有聖誕氣氛的。疫情中雖然也有到訪市集，但是由於查看疫苗卡等候過久就放棄了排隊，很高興市集又回到原本的廣場位置舉辦，今年一定會再次帶家人前往。

德國矽谷國際學校宣布2023年市集將回歸山景城市政廳廣場，主辦方表示：「我們很高興宣布，進入活動場地不需要檢查疫苗紀錄。鼓勵民眾戴口罩，但不是必需的。」這場重現歐洲傳統的露天冬季市集，終於睽違三年後再度回歸市政廳廣場舉辦。