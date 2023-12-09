我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

睽違3年 德國聖誕市集回歸山景城廣場

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
2023年德國聖誕市集擺脫疫情陰霾，9日即將重回山景城市政廳廣場舉辦，主辦方預計1.5萬名遊客參與。（主辦單位提供）
2023年德國聖誕市集擺脫疫情陰霾，9日即將重回山景城市政廳廣場舉辦，主辦方預計1.5萬名遊客參與。（主辦單位提供）

德國聖誕市集（German Holiday Market）堪稱南灣最有歐式風格的聖誕市集，由於2020年爆發的新冠疫情影響，市集取消舉辦或是改換到有封閉出入口的場地舉行，今年終於回歸山景城市政廳廣場舉辦，將在今（9）日登場，讓灣區居民再度體驗濃濃歐式風格的一日限定聖誕市集。

德國聖誕市集是由德國矽谷國際學校（The German International School of Silicon Valley ,GISSV）舉辦，活動工作人員皆為志工組織，連動了許多南灣德國社團協助。市集舉辦歷史悠久，每年都有逾1萬名遊客前來朝聖參與。新冠疫情爆發前，德國假日市集都會在山景城的市政廳前廣場舉行，將山景城的主要街道卡斯楚街（Castro street ）封街與民眾熱鬧過聖誕。

但2020年疫情爆發後，德國聖誕市集為了民眾的健康安全，市集改以取消或是更換場地，2022年改到Caltrain車站旁的停車場，以封閉出入口的方式，逐一檢查入場民眾的新冠疫苗卡與健康狀況，當時光是排隊進場至少要等候一個小時，改到停車場的舉辦方式，也讓市集少了街道熱鬧的氣氛。

曾經到訪過疫情前的德國聖誕市集的南灣居民吳先生表示，聖誕市集到了晚上會有許多聖誕燈飾，熱鬧精緻的歐式小攤位，讓市集蠻有聖誕氣氛的。疫情中雖然也有到訪市集，但是由於查看疫苗卡等候過久就放棄了排隊，很高興市集又回到原本的廣場位置舉辦，今年一定會再次帶家人前往。

德國矽谷國際學校宣布2023年市集將回歸山景城市政廳廣場，主辦方表示：「我們很高興宣布，進入活動場地不需要檢查疫苗紀錄。鼓勵民眾戴口罩，但不是必需的。」這場重現歐洲傳統的露天冬季市集，終於睽違三年後再度回歸市政廳廣場舉辦。

德國 疫情 疫苗

上一則

節日購物季 灣區大商場增警力防竊

下一則

17歲通過律師考試… 18歲亞裔朴彼得宣誓成律師

延伸閱讀

南灣一日限定市集 主打傳統歐洲風 猶如到德國

南灣一日限定市集 主打傳統歐洲風 猶如到德國
德國聖誕市集登場 疫後首度回歸山景城市政廣場舉辦

德國聖誕市集登場 疫後首度回歸山景城市政廣場舉辦
盧卡和德國音樂營

盧卡和德國音樂營
德國爆發預算爭議 台積投資恐生變

德國爆發預算爭議 台積投資恐生變
山景城大霧釀禍 人車相撞致1死

山景城大霧釀禍 人車相撞致1死

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

創業在美國／護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

2023-12-08 13:41
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折