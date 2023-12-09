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沙加緬度縣府：「飛行員餐廳」重新投標 僅是流程

記者江碩涵／沙加緬度縣報導
「飛行員餐廳」近 25 年來一直致力於提供美食和維繫社區的友誼。（翻攝自餐廳Instagram）
「飛行員餐廳」近 25 年來一直致力於提供美食和維繫社區的友誼。（翻攝自餐廳Instagram）

根據KCRA詢問縣府與機場，沙加緬度縣府機場部門商業發展副主任克拉克（Stephen Clark）回應，「飛行員餐廳」目前租約已簽訂24年，將於2024年1月31日到期，負責監督租賃服務的沙加緬度縣機場局(SCDA)打算繼續與目前的承租人合作，因為目前的承租人每月都保持著良好的信譽。

克拉克表示，這段期間不會對顧客造成影響，餐廳在此期間也將繼續向民眾開放。他說，在這段短暫的時間內，該部門打算完成社區調查工作，以了解客戶的期望並允許舉行大眾徵求程序，主要原因是該部門打算繼續為民眾提供更平易近人且價格實惠的餐飲選擇，因此才會有重新投標的流程，流程將於2024年第一季發布招標書(RFB) 後開始。

他表示，沙加緬度國際機場由SCDA管理，目前正在為18個餐廳航站樓空間辦理食品和飲料徵求建議書(RFP)流程，此流程是全縣用於授予營運協議的常規行政流程，縣府確定空間的最佳利用方式，並為每個地點尋求經驗豐富的運營商的建議。

克拉克表示，「飛行員餐廳」是一家備受喜愛的機場餐廳，為行政機場社區提供服務已近25年。 然而，政府也有責任確保餐廳空間的最佳利用、最高的品質和安全標準、公眾的多樣化需求和偏好以及美國聯邦航空管理局(FAA)的招標要求。

目前的營運商仍保持著良好的信譽，機場領導層歡迎並積極鼓勵營運商參與競標過程。

該租約的到期並不是沙加緬度行政機場更廣泛變化的一部分，相反地，這是一個例行的行政程序，美國聯邦航空局鼓勵機場定期重新評估其特許經營協議，以增加機場特許經營弱勢企業的機會。

許多顧客都說喜歡「飛行員餐廳」天花板上懸掛著的大型飛機模型的航空氛圍。（翻攝自餐...
許多顧客都說喜歡「飛行員餐廳」天花板上懸掛著的大型飛機模型的航空氛圍。（翻攝自餐廳Instagram）

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沙加緬度機場「飛行員餐廳」租約未決 明年1月後恐關門

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