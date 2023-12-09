沙加緬度機場「飛行員餐廳」租約未決 明年1月後恐關門

沙加緬度機場的「飛行員餐廳」已為社區服務了近四分之一個世紀，但目前縣政府沒有續簽租約。圖為餐廳老闆Chik。（翻攝自KCRA）

根據中谷當地媒體KCRA報導，沙加緬度機場的「飛行員餐廳」（Aviators Restaurant）已為社區服務了近四分之一個世紀，但目前縣政府沒有續簽租約，租約將於2024年1月底到期，屆時餐廳很有可能因為租約到期而不能再繼續營業，整個餐廳陷入懸而未決的狀態。

飛行員餐廳老闆Chik近25年來一直致力於提供美食和維繫社區的友誼。Chik說：「這是一家人；這裡的每個人都是家人。」

也有飛行教練在這間餐廳舉行婚禮。當地居民帝利森（John Tillison）帶他99歲的母親一起吃午餐，並對媒體表示，他當年對Chik說，我能不能在這裡舉辦婚禮，Chik對他說︰「加油，做就對了。」

這間餐廳也是退休 飛行員每天吃飯聚會的地方。另一個當地居民基利希（Darryl Kielich）對媒體說，他和退休飛行員們每天一起在這裡吃午餐，不知道有多少年了。

許多顧客都說，喜歡餐廳天花板上懸掛著的大型飛機模型的航空氛圍。餐廳顧客斯特羅瑟（Dane Strother）表示：「你走進去後，感覺很神奇，感覺自己走進了一部以1942年為背景的電影，亨弗萊鮑嘉（Humphrey Bogart）隨時都會出來迎接你。」

老顧客們也很享受沙加緬度機場行政餐廳跑道靠窗的座位，基利希說，每次來這裡就有一種回到家的感覺，賓至如歸，而這也是顧客們一來再來的原因。

不過現在縣府並沒有在1月底續約Chik的租約，而是接受其他餐飲場所的投標。Chik說，「根據規定，縣府應該是經常要設定投標，但我卻不知道最新的規則，」奇克說，自2000年他租下這個空間以來，他第一次聽到需要重新投標的規定。

Chik說，「以往每年縣府都會替我們餐廳續約，續約從來沒有任何問題。」

「飛行員餐廳」租約到期恐無法繼續營業的訊息，讓另一個當地居民莫（Liv Moe）感到反胃，因此她在網路上發起了請願。莫表示，她無法接受餐廳被這樣莫名關閉，她每個月都會來這裡好幾次，她非常喜歡這個餐廳。莫說，她不明白縣府這次重新改變投標規則的意義，整件事情很荒謬，完全沒有體現社區的欣賞和價值觀。

縣府為此請願書，希望聽取民眾的意見，因此展開了一項網路調查，並在餐廳外進行了紙本的調查。