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千元禮品卡一刷只有15元？團伙盜刷案引發華人送禮嫌隙

記者張宏／綜合報導
每年假日期間不少人選擇禮卡作為節日禮物，但要小心禮卡被汙染盜刷。(美聯社)
每年假日期間不少人選擇禮卡作為節日禮物，但要小心禮卡被汙染盜刷。(美聯社)

華人送千元禮卡作為賀禮，但接收方刷卡消費時發現充值只有15元。近日警方在調查華人團伙盜刷禮品卡案件，這群人將商店空白禮品卡偷走記下Pin Code，再將其放回。等被汙染的禮品卡充值激活後，就直接盜刷。但很多人不知道贈與方的充值金額，卡被盜刷也不知情，因此心生嫌隙。

華人醫師王先生的兒子去年結婚，一個有二三十年交情的同行朋友給了他1000元紅包，他很感激。今年對方女兒結婚，他也禮尚往來，去Nordstrom商店充值一張千元禮品卡送給對方。結果過了一個月，有朋友傳話給他，說對方覺得王醫師不夠朋友，人家女兒結婚只送給15元禮卡。王醫師非常冤枉，他買的是1000元禮卡，怎麼可能是15元？後來他找出當時買禮卡的收據和對方解釋，對方也覺得不好意思，但是這對新人在拿這張卡消費時，裡面確實只有15元。

王醫師專程跑到百貨公司去找店員詢問，百貨公司調出這張卡消費記錄顯示，有人在網上用這張卡消費了900多元。後來終於發現，這張卡激活後，被人盜刷900多元。

律師鄧洪表示，現在華人社區最流行的犯罪方式是，犯罪團伙以每張卡五元的酬勞，找人把空白禮卡從商店偷出來，用特殊手法將卡的密碼獲取，統計輸入這些禮卡的卡號和密碼，再將其復原放回去。他現受委託的好幾個客人，都是將被汙染禮卡放回商店時被抓住。有華人犯罪團伙在丁胖子廣場等地徵集那些新來的華人移民做這種事。

他說，很多商店空白禮品卡都是放在外面供人隨意拿取，犯罪團伙就是抓住這個漏洞找人去偷卡，汙染後再放回去。其犯罪手法就是廣撒網，然後利用大數據去運行這些卡號，看哪些被充值，然後直接盜刷。華人送禮卡很少附帶收據，所以接收方也不知道禮卡裡面有多少錢，像是一個猜謎遊戲，所以如果百元禮卡被人盜刷只剩下幾元或幾十元，接收方也不知情，也不好意思詢問實際金額。有些人收了禮卡後也不使用，就一直放在一邊，更不會曉得卡裡面的錢是否被盜刷。

據送回假卡被抓的人表示，這個團伙都是華人，至少有20個人，為其放卡的人不計其數，像他的車上就有2000張被汙染的禮卡，他們主要瞄準高檔百貨公司的卡。因為這是一個新的犯罪類型，商店其實也不曉得他偷了什麼，警方定罪也是從其他贓物來定刑。

華人 移民 Nordstrom

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