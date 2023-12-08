華裔大盜落網搜出5000張Target禮卡 警籲別買禮卡當聖誕禮物

孫寧寧持有的大批禮卡。 (沙加緬度縣警局)

沙加緬度縣警局6日(周三)在打擊零售盜竊犯罪的行動中，逮捕華裔嫌犯孫寧寧(Ningning Sun，音譯)，起出5000多張標的百貨的禮品卡(Target gift cards)，由於近來禮卡金額被盜的事件時有所聞，縣警局呼籲大眾不要購買禮卡做聖誕禮物。標的百貨趕緊出面澄清，安撫消費者不安的情緒。

縣警局發言人指出，便衣臥底探員在一家標的百貨的禮卡區，觀察到孫寧寧鬼鬼祟祟的把架上的許多禮卡放進他的夾克裡，然後又從夾克裡拿出許多看似一樣的禮卡放回架上，當孫寧寧想離開商店時，被探員攔截詢問，後來警方在他的身上、車上和家中一共發現5000多張禮卡，追蹤以後發現禮卡來自加州 12個縣的54家標的百貨，稱他為大盜絕不為過，遭殃的店面從洛杉磯 地區到中央河谷(Central Valley)到北加灣區 都有，涵蓋範圍很廣。

警方並沒有詳細說明偷取禮卡金額的方式，以免其他人有樣學樣，但他們警告消費者在購買禮卡時，要先檢查禮卡背後是否有被人刮過的跡象。由於歹徒的手法越來越高超，有些被刮過又修復的可能根本看不出來，所以警方甚至建議不要買禮卡作禮物。

如果消費者不買禮卡，標的的生意顯然會受到影響，公司出面表示在店裡放禮卡的區域，有標示告訴消費者應該注意哪些事情，店裡有些員工受過特別訓練，知道怎樣識別有問題的禮卡，因此顧客不用擔心，又疑問隨時向店員詢問即可。