18歲青年捐心 金山華人感恩重生

心臟移植手術醫生與捐獻者母親（左二）、心臟接收人鄭先生（左三）及其妻子合影。（記者王子涵╱攝影）

每年2月14日是情人節，也是全國器官捐獻日（National Donor Day）。三年前的這一天，舊金山華人 鄭先生（Ted Jung）成功完成心臟移植手術，迎來了自己的新生，捐獻者是來自於東灣康柯德市（Concord） 的一名18歲男高中生。雙方家庭29日在舊金山Sutter Health醫療中心再次見面，紀念器官的捐獻者，並宣布將共同參加洛杉磯巴沙迪那（Pasadena）的第135屆新年玫瑰花車遊行。

2020年2月10日，年僅18歲的高中生巴雷特（Joseph Barratt）在回家的途中遭遇車禍，肇事者逃逸。醫生在巴雷特昏迷的第三天宣布其傷勢過重，在取得家人的同意後，移除了維持生命的裝置。就在事故發生的不久前，巴雷特在當地車輛管理局（DMV）取得駕照 時，自願成為了一名器官捐贈者。

鄭先生是華人第三代移民，由於疾病臥床超過72天，等待能夠適配身體的心臟捐獻者。「一天24小時，我只有1個小時的活動時間，另外23個小時都在床上。」鄭先生說，「一天醫生突然告訴我，如果你的身體保持健康的狀態，或許10天內就可以開始心臟移植。」

第10天，也是交通事故發生的第五天，巴雷特的心臟被成功移植到鄭先生的身體內。「我感覺很好，沒有什麼不同。」鄭先生說，「如今我有兩個生日去銘記和慶祝。」

鄭先生與巴雷特的母親萊斯利（Leslie Barratt）按照傳統，共同在巴雷特的畫像上完成最後一筆，並互相擁抱。

按照法律規定，器官捐獻者和接受者在一年內不允許溝通，雙方在院方的幫助下用書信溝通。在手術成功的一年後，雙方第一次通電話。巴雷特的媽媽說：「那天我一直在電話旁守候，直到鄭先生打來，我們聊了兩個小時，隨後又相約在巴雷特曾經工作的高爾夫球場見面，我們立即就接受了鄭先生，他傳承了巴雷特最好的一面。」

「人們害怕談論死亡，器官移植的話題讓很多人感到不適，我很理解，但我們仍需要推廣關於這個話題的討論，因為在悲劇發生之前，誰會去關注呢？知識才是最好的夥伴。」萊斯利說。