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別置身險境…曾有遊客只顧拍照被浪捲走

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被海浪沖走、野牛衝撞…別顧著拍照 忽略安危

記者邵敏／綜合報導
加州1號公路的海邊，曾發生華人遊客被海浪捲走的悲劇。（記者邵敏／攝影）
加州1號公路的海邊，曾發生華人遊客被海浪捲走的悲劇。（記者邵敏／攝影）

對許多華人遊客來說，到達某處景點拍照，再發微信朋友圈，是旅行中的樂趣之一；但有些人只顧拍照，卻忘記身處危險境地，曾有華人不幸被巨大海浪沖走，也有華人近日被野生動物衝撞。

律師劉龍珠表示，加州1號公路的海邊，曾發生華人遊客被海浪捲走的悲劇，中國遊客在景點拍照，但身後的巨大海浪迅速將華人衝進大海。日前黃石公園發生野牛衝撞眾多遊客的場景，劉龍珠認為，此類事件非常相似，許多華人對美國風土人情不了解，無知者無畏，容易引來禍端。

10多名遊客近距離圍著一頭巨大的野牛拍照，激怒這頭野生動物向人群衝去。對於這起事件， 劉龍珠表示，華人認知裡，可能以為北美野牛就與中國耕地的黃牛相似，性格溫和，「反正都是牛，不會傷害人，華人缺乏危險認知，如同不了解有些地方的海浪存在潛在危險一樣。」

同時，劉龍珠指出，黃石公園野牛衝撞人群，管理方有一定責任，儘管園內有指示牌告知遊客應遠離野生動物，但提醒文字是否包含英文以外的其他語言，許多警示細節是否嚴謹，值得法律層面的探討。

此外，黃石公園曾發生過多起野牛襲擊遊客並導致受傷、死亡的事件，劉龍珠表示，管理方需要引以為戒，在無法完全控制風險的情況下，應制定法規禁止遊客下車，「但從商業利益角度考慮，黃石公園可能會認為，如果實行禁令，會妨礙到遊客的興致，進而導致客流量下滑，最終導致下車禁令不了了之。」

黃石公園野牛衝撞10多名近距離拍照的遊客。（現場目擊者）
黃石公園野牛衝撞10多名近距離拍照的遊客。（現場目擊者）

華人 黃石公園 微信

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